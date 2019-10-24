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مرأة

بدون أدوية.. 6 وصفات منزلية تخلصك من الالتهابات الروماتيزمية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
الألتهابات الروماتيزمية
الألتهابات الروماتيزمية
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آية التيجي
يحتفل العالم كل عام في يوم 23 من أكتوبر بـ اليوم العالمي للروماتيزم، او ما يعرف باسم الرثْيَة، وهو مصطلح للمشاكل الطبية التي تصيب المفاصل، والذي لم يعد يقتصر على كبار السن فقط، إلا انها اصبح يهاجم الشباب في سن صغير، وهو ما يجعله ناقوسًا للخطر.

ويعد الروماتيزم الالتهابي هو مصطلح عام يستخدم لتغطية العشرات من الاضطرابات، وعادة ما يشار إليها باسم الاضطرابات الروماتيزمية، وغالبا ما تكون متعلقة بـالتهاب المفاصل، والعضلات والأنسجة التي تربط أو تدعم الأعضاء وأجزاء من الجسم الداخلية الأخرى.

ويمكن علاج الاضطرابات الروماتيزمية الأكثر شيوعًا بالعديد من الوسائل بدءًا من الادوية، واتباع أسلوب حياة الصحي، او حتى بأستخدام الوصفات المنزلية، والتي يمكنها محاربة هذا المرض، وفيما يلي سوف نتناول بعض منها، وفقًا لما جاء في موقع "بولد سكاي" الهندي.

وفيما بعد سنقدم لكم 6 وصفات منزلية فعالى في التخلص من الألتهابات الروماتيزمية، وتشمل:

1- الحلبة والبصل:
ويجب بمزج كمّيات متساوية من الحلبة المطحونة، وأوراق السدر، ونبات السذاب، ثمّ خلط المزيج مع عصير البصل، وتدليك المفاصل بهذا الخليط. 

2- الزنجبيل و الكركم والعرقسوس:
وهنا قومي بخلط كمّيات متساوية من هذه المكوّنات، ثمّ تناول ملعقة صغيرة مع نصف كوب من الماء ثلاث مرّات في اليوم، أو تناول كوب من العرقسوس يوميًّا. 

3- حبّة البركة:
و بمزج ربع ملعقة كبيرة من حبّة البركة في كوب من لبن الزبادي وملعقة صغيرة من العسل، ثمّ تناوله قبل الخلود إلى النوم.

4- الصفصاف:
واحضر عشرين غرامًا من أوراق الصفصاف في كوب من الماء، وتحليته بملعقة صغيرة من العسل، ثمّ تناوله مرّتين في اليوم صباحًا، ومساء.

5- الأوميغا 3: 
وهناك قد يساهم تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من الأوميغا 3، مثل: الأسماك، والمكمّلات الغذائيّة المحتوية على الأوميغا 3 في الحد من الالتهابات الروماتيزمية.

6- الزيوت:
و تناول ملعقة كبيرة صباحًا من زيت الزيتون، أو زيت حبّة البركة، أو زيت الثوم، أو زيت الحلبة مدّة ثلاثة شهور قد يكون فعالا أيضا في العلاج.
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