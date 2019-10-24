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أخبار العالم

بعد اقتحام السفارة الأمريكية.. الكويت تكشف السبب

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:55 ص
اقتحم السفارة الأمريكية..
اقتحم السفارة الأمريكية.. الكويت تكشف السبب
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سمر صالح
احتجزت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت وافدين من الجنسية الباكستانية على خلفية اقتحامهما السفارة الأمريكية بالخطأ، فيما جرى التحقيق معهما في ملابسات الواقعة، وأخذ تعهد بعدم معاودتهما ذلك، وفق صحيفة "25 فبراير" الكويتي.

وكشفت التحقيقات أن دخول الشخصين لمحيط السفارة الأمريكية جاء بالخطأ، وأنهما يعملان في مشروع مجاور للسفارة، كما خلا سجلهما من أي شبهات جنائية.

وكان بلاغا قد ورد من السفارة الأمريكية، عن قيام حرسها الأمني بإلقاء القبض على باكستانيين أحدهما مواليد 1960 والآخر مواليد 1973، حاولا دخول السفارة الأمريكية، ما أدى إلى إحالتهما لمركز الشرطة.
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