بعد عرض الوساطة.. كيف تساعد روسيا في حل مشكلة سد النهضة؟

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف تصريحه أمس الأربعاء، على هامش القمة الروسية - الأفريقية بأن روسيا مستعدة للتوسط بين إثيوبيا ومصر حول مسألة بناء سد النهضة على نهر النيل.



وحاورت الوكالة الخبير السياسي الروسي جريجوري لوكيانوف، حول ما ستقدمه روسيا في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لتشغيل سد النهضة، وقال الخبير "يمكن لروسيا إعداد منصة تفاوض، وكذلك المساعدة في وضع استراتيجية لحل التناقضات باستخدام الوسائل الدبلوماسية من أجل منع المواجهة".



وتابع الخبير الروسي: "تجدر الإشارة إلى أن روسيا هي اليوم واحدة من أكبر شركاء مصر، وقمة روسيا - أفريقيا هي تأكيد على ذلك. وتعد روسيا شريك استراتيجي لإثيوبيا أيضا، كما أن الثقة هي أداة مهمة يمكن استخدامها بنجاح للعثور على حل للتناقضات بين مصر وإثيوبيا".



ولدى روسيا خبرة في توفير الأمن بكل مظاهره، وهذا حسب لوكيانوف، هو أهم شيء يمكن لروسيا أن تقدمه في هذا الشأن، وأشار الخبير "والمنتج الرئيسي الذي تقدمه روسيا للدول الأفريقية في إطار عودة، كما قال الرئيس بوتين، روسيا إلى إفريقيا هو المساعدة الأمنية بالمعنى الواسع للكلمة. بالإضافة إلى ذلك فإن مفهوم روسيا بصفتها الجهة التي توفر الأمن يعني أيضًا مشاركة الخبرة في حل النزاعات على المستوى الدولي والمحلي".



وستظهر روسيا بدورها الوسيط كدولة قادرة على تقديم بديل قوي لأدوات التسوية غير الفعالة لحل الصراعات الإقليمية وأضاف الخبير، "بالطبع، فإن مثل هذا التحسن في سمعة روسيا سوف يسمح لها أن تصبح أكثر جاذبية كشريك اقتصادي".



وأكد لوكيانوف، أن روسيا ستساعد في حل مشكلة بناء السدود ليس فقط من الناحية السياسية، ولكن أيضًا من الناحية التكنولوجية، وقال، "إن مشكلة سد النهضة ليست فقط سياسية وأمنية، ولكن أيضًا اقتصادية وتكنولوجية. يجب معالجة العديد من المشاكل الأخرى، ليس فقط من خلال استخدام الأدوات السياسية، إنهم بحاجة إلى حلول تكنولوجية جديدة، وتمتلك روسيا إمكانات اقتصادية كافية لتقديم أدوات وتكنولوجيات فعالة لحل المشكلات الكبيرة المتعلقة بنقص المياه والكهرباء في كلا البلدين. وهذا ضروري لنمو الاقتصادين المصري والإثيوبي".