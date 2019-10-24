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أخبار العالم

بوتين: سنواصل دعم الدول الإفريقية في بناء البنية التحتية والقطاع الطبي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:35 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي
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شيماء مصطفى
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستستمر في دعم الدول الأفريقية في بناء البنية التحتية والقطاع الطبي.

وأشار "بوتين"، في كلمته خلال البيان الختامي لقمة "روسيا - إفريقيا"، إلى أن التعاون مع إفريقيا يجري وفق مبدأ المصالح المشتركة بين الأطراف.

يأتي ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بين الرئيسين الروسي والمصري بشأن قمة روسيا - أفريقيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، شهدا مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات فى ختام قمة روسيا – افريقيا، وذلك خلال الجلسة الختامية للقمة روسيا- افريقيا.


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