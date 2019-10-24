بوتين: سنواصل دعم الدول الإفريقية في بناء البنية التحتية والقطاع الطبي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستستمر في دعم الدول الأفريقية في بناء البنية التحتية والقطاع الطبي.



وأشار "بوتين"، في كلمته خلال البيان الختامي لقمة "روسيا - إفريقيا"، إلى أن التعاون مع إفريقيا يجري وفق مبدأ المصالح المشتركة بين الأطراف.



يأتي ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بين الرئيسين الروسي والمصري بشأن قمة روسيا - أفريقيا.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، شهدا مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات فى ختام قمة روسيا – افريقيا، وذلك خلال الجلسة الختامية للقمة روسيا- افريقيا.





