Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تدمير 5 أوكار لـ داعش في العراق

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:01 م
تدمير أوكار داعش
تدمير أوكار داعش في العراق
Advertisements
شيماء مصطفى
دمرت قوات الأمن العراقية، اليوم الخميس، 5 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك خلال عملية نوعية لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي، في محافظة ديالى، شرقي العراق.

ووفقًا لبيان عن خلية الإعلام الأمني العراقي، نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن قيادة عمليات ديالى بدأت بمداهمة وتفتيش عدة قرى، وأسفرت العملية عن تدمير 5 أوكار لـ داعش.

وأضاف البيان أن الأوكار كانت تحتوي على مواد متفجرة، و5 عبوات ناسفة، ومواد غذائية، وملابس.

تأتي هذه العملية بهدف تجفيف منابع الإرهاب، ضمن العمليات الاستباقية لإكمال تفتيش، ومداهمة جميع المناطق، والقرى، والبساتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رئيس حقوق إنسان البرلمان: التصعيد الجديد من البرلمان الأوروبي ضد الدولة المصرية مرفوض

بفستان فرح.. ريهام أيمن تخطف الأنظار.. والجمهور: هتجوزى تانى

انخفض بـ البنوك 5 قروش.. البرلمان يزف بشرى عن سعر الدولار فى يناير 2020

رئيس وزراء أثيوبيا: تحديد مدة ملء خزان سد النهضة بالاتفاق مع مصر..فيديو

تفاصيل إصابة محمد عواد في مباراة الزمالك وجينيراسيون

محمود علاء في موقف محرج أمام الزملكاوية.. تعرف على السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مؤلمة.. أب بلا رحمة يتسبب في مصرع طفله حديث الولادة.. صور

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور

منعت دفنه.. امرأة خمسينية تعيش مع جثة شريك حياتها بالمنزل أكثر من أسبوع