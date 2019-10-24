تدمير 5 أوكار لـ داعش في العراق

دمرت قوات الأمن العراقية، اليوم الخميس، 5 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك خلال عملية نوعية لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي، في محافظة ديالى، شرقي العراق.



ووفقًا لبيان عن خلية الإعلام الأمني العراقي، نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن قيادة عمليات ديالى بدأت بمداهمة وتفتيش عدة قرى، وأسفرت العملية عن تدمير 5 أوكار لـ داعش.



وأضاف البيان أن الأوكار كانت تحتوي على مواد متفجرة، و5 عبوات ناسفة، ومواد غذائية، وملابس.



تأتي هذه العملية بهدف تجفيف منابع الإرهاب، ضمن العمليات الاستباقية لإكمال تفتيش، ومداهمة جميع المناطق، والقرى، والبساتين.