الدوري الأوروبي .. إشبيلية يقترب من حسم التأهل بثلاثية في شباك لوكسمبورج

فاز فريق إشبيلية الإسباني على ضيفه دوديلانج من لوكسمبورج بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.



وأحرز أهداف إشبيلية في تلك المباراة كلًا من فرانكو فاسكيز بالدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني، وعاد نفس اللاعب ليحرز الهدف الثاني بالدقيقة 75، وأختتم منير الحدادي أهداف الفريق الأندلسي بالدقيقة 78، لينتهي اللقاء بفوز إشبيلية بثلاثية نظيفة.



وفي إطار نفس المجموعة، تعادل أبويل نيقوسيا القبرصي خارج أرضه بهدفين لمثلهما أمام مضيفه كاراباج الأذربيجاني.



وبهذا يتصدر إشبيلية جدول ترتيب مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة تسع نقاط بفارق 5 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثاني كاراباج، بينما احتل دوديلانج المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وجاء أبويل نيقوسيا بالمركز الأخير برصيد نقطة.



وجاءت نتائج باقي المباريات التي أقيمت في نفس التوقيت كالاتي: