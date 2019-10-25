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رياضة

رسميا .. فوزي البنزرتي مدربا لمنتخب ليبيا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:58 ص
فوزي البنزرتي
فوزي البنزرتي
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أحمد هاني
أعلن الاتحاد الليبى لكرة القدم تعيين المدرب التونسي المخضرم فوزى البنزرتى لتولي قيادة المنتخب الليبى، خلال الـ6 أشهر المقبلة، قابلة للتجديد.

وستكون مباراة المنتخب الليبي ضدّ تونس ضمن تصفيات الكان في شهر نوفمبر القادم أول مباراة رسمية للبنزرتي.

وأكد البنزرتي أنه لم يتلق عرضًا رسميًا بهذا الخصوص، باستثناء بعض الاتصالات والمشاورات،لافتًا إلى أن من يجيب على تفصيل مستقبله مع منتخب ليبيا من عدمه هو الاتحاد الليبي لكرة القدم، الذي تواصل معه عبر أحد الأشخاص.
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