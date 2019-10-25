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فن

فى ذكرى رحيل شرفنطح.. نهاية مأساوية فى حياة محمد كمال المصرى

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:47 ص
شرفنطح
شرفنطح
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محمد كمال المصرى الشهير بشخصية "شرفنطح" الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تركت علامة بارزة فى تاريخ السينما على الرغم من ظهوره فى الأعمال بأدوار ثانوية. 

ولد شرفنطح عام 1886 في حارة (ألماظ) إحدى الحارات المتفرعة من شارع محمد علي، لأب يشغل منصبا في الأزهر، وكان يرغب في أن يكون ابنه طبيبا، وبالتالي اهتم بتعليمه حتى ألحقه بمدرسة الحلمية، ليسطع نجمه في فريق التمثيل بالمدرسة، حيث جسد دور (ماسح الأحذية)، وانتزع بهذا الدور ضحكات وتصفيق الحاضرين، ما شجعه في أن يهجر الدراسة ويتفرغ لعالم التمثيل. 

وفي عام 1955 أصيب شرفنطح بمرض الربو الذي أثر على أدائه ووقوفه أمام الكاميرا، ما جعل الأطباء ينصحونه بعدم العمل، وبالتالي اعتزل شرفنطح الفن، وأنفق كل ما يملك للعلاج، وبدأ يعيش على صدقات جيرانه، حتى قامت نقابة الممثلين بتخصيص معاش له قدره 10 جنيهات، وبعد ذلك حاصرته الأزمات ليقيم في حجرة مظلمة في إحدى حواري باب الخلق. 

وفي مثل هذا اليوم من عام 1966 رحل شرفنطح الفن ومبدع السينما المصرية، ولم يعلم بموته أحد، إلا بعد أيام من رحيله، وذلك عندما جاء مندوب النقابة ليعطيه المعاش فقال له الجيران: (البقية في حياتك عم شرفنطح مات).
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