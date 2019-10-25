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أخبار العالم

العفو الدولية: تركيا ترحل سوريين قسرا إلى منطقة حرب

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:57 ص
لاجئو سوريا
لاجئو سوريا
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شيماء مصطفى
قالت منظمة العفو الدولية إن تركيا أجبرت سوريين على الترحيل إلى المنطقة الآمنة التي تسعى لإقامتها على الحدود مع سوريا.

ونقلت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، عن تقرير منظمة العفو إن أنقرة رحلت قسرا لاجئين سوريين قبل عدوانها في شمال سوريا، وذلك إلى المنطقة الآمنة التي تسعى لإقامتها على الحدود مع سوريا.

وذكر التقرير أن اللاجئين الذين تحدثت إليهم المنظمة، اشتكوا من تهديدهم أو إجبارهم من قبل الشرطة التركية على التوقيع على وثائق تفيد بأنهم سيعودون بمحض إرادتهم إلى سوريا.

وأكدت المنظمة، أن تركيا تعرض حياة اللاجئين السوريين لخطر شديد بإجبارهم على العودة إلى منطقة حرب، وذلك عقب عدوانها على سوريا.
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