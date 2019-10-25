وزيرة السياحة تفتتح الجناح المصري المشارك في معرض اليابان Tourism Expo Japan 2019

افتتحت وزيرة السياحة، اليوم، الجناح المصري المشارك في معرض اليابان الدولى للسياحة "Tourism Expo Japan 2019" الذى ينعقد خلال الفتـرة من 24 إلى 27 أكتوبر الجارى، في مدينة أوساكا باليابان والذي يقام فى دورته هذا العام تحت عنوان "تعزيز التنمية السياحية المستدامة: إجراء حيوى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".



ويعتبر هذا المعرض السياحى أهم معرض سياحي فى اليابان وأحد أكبر المعارض السياحية على مستوى العالم والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.



حضر الافتتاح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والوزير مفوض حاتم النشار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية باليابان، ووفد من وزارة السياحة والهيئة.



وأشارت وزيرة السياحة إلى أن هذا المعرض يعتبر أحد أهم الفعاليات السياحية العالمية حيث يشهد سنويًا مشاركة ما يزيد عن ١٣٠ دولة من جميع أنحاء العالم مما يعد فرصة لعقد مجموعة من اللقاءات المكثفة على المستويين المهنى والإعلامى لإلقاء الضوء على التطور الذى تشهده صناعة السياحة المصرية في ظل تنفيذ محاور برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.



وأكدت أن الوزارة تسعي دائما الى تنويع الاسواق المصدرة للسياحة الى مصر وفتح أسواق سياحية جديدة، وهو ما يهدف اليه محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مشيرة الى أهمية السوق الياباني بالنسبة لمصر، حيث زادت السياحة اليابانية الوافدة الى مصر بنسبة 38.2% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر ٢٠١٩ عن مثيلتها العام الماضي.



وقالت الوزيرة أنه خلال المعرض سيتم الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM2020، والذي يمثل أحد عناصر الحملة الترويجية لمصر بمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه اليابان لهذا الصرح الثقافي الكبير.



وأضافت أنه سيتم الترويج أيضا للسياحة الثقافية حيث أن هذا النمط السياحي هو ما يفضله السائح الياباني، فهناك شاشات لعرض مواد ترويجية عن المدن السياحية المختلفة مثل الأقصر وأسوان، وذلك في إطار الترويج لكل منطقة سياحية على حدى Branding by Destination، والذى يعد أحد عناصر الحملة الترويجية لمصر.



ومن ناحيته أوضح المهندس أحمد يوسف أن وزارة السياحة المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة تشارك فى هذا المعرض الذى يقام لأول مرة فى مدينة أوساكا بجناح مساحته ١٥٣م٢ بزيادة قدرها ٥٠% عن العام الماضى، وبمشاركة ٩ شركات مصرية منها شركة مصر للطيران.



وأشار رئيس الهيئة الى أنه تم تصميم الجناح المصرى بتقنيات تكنولوجية حديثة حيث أصبح الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة هو السمة الأساسية للأجنحة المصرية المشاركة بالمعارض الدولية المختلفة منذ نوفمبر ٢٠١٨.



وقال أن الجناح المصري بالمعرض يحتوى على شاشات عرض كبيرة تعرض المواد الترويجية و منها فيلم الحملة الترويجية People to People، وتم تصميم الجناح على شكل معبد علي وجهته زخارف للمتحف المصري الكبير، وسيصاحب المعرض بعض الأنشطة التفاعلية حيث يعرض الجناح المصرى جوانب متعددة من الثقافة والتراث المصرى منها التخت الشرقى ورسم الحناء.



جدير بالذكر أن عدد الشركات المشاركة بالمعرض بلغ ١٤٤١ شركة ومنظمة من ١٣٦ دولة واقليم، وعدد زوار المعرض حوالى ٢٠٧ الف منهم حوالى ٦٦ ألف من المهنيين والاعلاميين.