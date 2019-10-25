4 ألعاب لا غنى عنها على هاتفك

هناك الكثير من الألعاب الرائعة المتاحة لنظام التشغيل أندرويد، ولكن كيف تقوم باختيار اللعبة المميزة والتي ستؤدي بها أفضل نتائج وتسلي وقتك في متعة، وكذلك تقوم بتحميلها بالمجان دون إلى إنفاق الأموال في تلك الألعاب.



قد تكون اللعبة متاحة على متجر جوجل بلاي بالمجان ولكنك في بعض الأحيان ستحتاج إلى شراء تطبيق (IAP) للحصول على الفائدة الحقيقية،إليك أفضل ألعاب يمكنكتحميلها على هاتف الأندرويد، وفقًا لموقع "Tech radar" التقني.



- Path of Giants

عبارة عن لعبة ألغاز لاكتشاف المسار، تتميز لعبة هذه بثلاثية من المستكشفين ، حيث يجدون طريقهم عبر الكهوف الجليدية مع جوانب شفافة، ويحتاج المسكتشون للتسلل إلى الجانب الآخر

للوصول إلى المستويات الأعلى، فهذه التقنية تمكنهم من الوصول إلى مربعات الهدف الملوّنة التي ترفعهم إلى التحدي التالي، وهكذا.





- ألعاب المغامرة "Oceanhorn "

تقوم هذه اللعبة على فكرة الوصول إلى خطاب لوالدك موجود بأحد الجزر البعيدة وعليك وتمر بالبحار والمحيطات والحياة البرية، لكشف الأسرار والألغاز وتحاول جاهدًا ألا تتعرض للقتل.



- سباق السيارات Rush Rally 3

تعتمد اللعبة على السباق مع عدد من السيارات الأخرى، ويتطلب منك اجتياز هدف ما وخلال وصولك للهدف ستتعرض لعدد من العراقيل التي عليك تخطيها لتصل إلى الهدف في الصدارة.



- Impossible Road

واحدة من أكثر الألعاب المبهجة على الهاتف المحمول ، حيث تجد Impossible Road كرة بيضاء مميزة على طول المسار، الهدف هو البقاء على قيد الحياة وكلما مررت البوابات ، ارتفعت درجاتك، والعقبة هي أن الطريق المستحيل سريع جدًا وعليك الجري بأقصى ما عندك.

