فاروق الباز يروي تفاصيل إرسال سورة الفاتحة خلال إحدى الرحلات الفضائية للقمر.. فيديو

قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، إنه قام بإرسال سورة الفاتحة خلال إحدى الرحلات الفضائية إلى سطح القمر.



وأضاف الباز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه طالب بتجهيز كاميرا للتصوير على سطح القمر حتى يتم الحصول على خرائط تفصيلية للقمر وكان طولها 7 أقدام ولذلك تم إحداث تغييرات في مركبة الفضاء من أجل أن تكون مناسبة لمثل هذه الكاميرا المتخصصة.



وكشف العالم المصري الدكتور فاروق الباز، عن أن الجميع كان يتخوف من هذه الرحلة الفضائية بالذات في أبولو 15، ولكنه أعطى سورة الفاتحة إلى زميله الذي سيتولى مهمة التصوير بتلك الكاميرا العملاقة حتى تحمي رواد الفضاء.

