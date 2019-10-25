حسين الجسمي يشعل حفل الرياض.. فيديو

حفاوة استقبال أهلنا وأحبابنا من الجمهور السعودي الراقي وتفاعله العفوي .. محبّة تصل إلى القلب بشفافية وصدق #ليلة_عبدالرحمن_بن_مساعد pic.twitter.com/HSVHxw9krU — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) October 25, 2019

أحيا الفنان حسين الجسمي، مساء أمس الخميس، حفلا غنائيا بالرياض، وذلك في ليلة عبد الرحمن بن مساعد، ضمن فعاليات أيام مهرجان الرياض.ونشر حسين الجسمي فيديو عبر حسابه على "تويتر"، وعلق عليه: "حفاوة استقبال أهلنا وأحبابنا من الجمهور السعودي الراقي وتفاعله العفوي.. محبّة تصل إلى القلب بشفافية وصدق".وحققت أغنيته "ما نسيتك" لـ حسين الجسمي والتي طرحها منذ عدة أشهر، وهي كلمات وألحان إسماعيل الفروه جي، وتوزيع زيد عادل، وتقول كلماتها:" مانسيتك مانسيتك وانت تدري حتى قلبي صار بيديك ما نستيك .. من لقيتك من لقيتك كانت أسعد لحظة عندي من لقيتك .. انتى روحي وياهوة يقدر ينسى روحه .. انتى سري وشلون للعالم ابوحه .. أنت وردة أنت وردة ومن دمع عيني سقيتك .. ما نسيتك ما نسيتك يا حبيبي ما نسيتك".