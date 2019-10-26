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فن

5 نوفمبر .. حفل غنائي يضم أصالة وماجد المهندس ورابح صقر في الرياض

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:09 ص
موسم الرياض
موسم الرياض
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آيه عاطف
يستعد عدد من النجوم لأحياء حفلات غنائية ضخمة خلال الفترة المقبلة ضمن الفعاليات التي تضم حفلات موسم الرياض على مسرح محمد عبدة.

يضم الحفل المقرر إقامته يوم 5 نوفمبر عدد كبير من نجوم الغناء هم اصالة، وماجد المهندس ورابح صقر، ونوال الكويتية، وإسماعيل مبارك، وأميمة طالب.

كما تبدأ أسعار تذاكر دخول الحفل من ١٧٥ ريـال وتصل إلى ١٢٠٠ريـال سعودي، بينما تشارك الفنانة أروى في هذه الفعاليات بإحيائها حفل غنائي مساء اليوم في جلسات ليالي عدن.
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