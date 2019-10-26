طريقة عمل الجمبري بحليب جوز الهند خطوة بخطوة

يعتبر الجمبري من المأكولات البحرية اللذيذة والمفيدة، لذلك تحرص كل أم على عمل الجمبري باستمرار واليكم طريقة جديدة لتحضير الجمبري.





مكونات تحضير الجمبري





كوب ونصف حليب جوز الهند

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرةزبدة

ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة كاري

مشروم

ملح

فلفل أسود

جمبري مقشّر





طريقة تحضير الجمبري :

- ذوّبي الزبدة في قدر على حرارة متوسّطة ثمّ أضيفي إليها الدقيق وحرّكي جيدًا.





- أضيفي حليب جوز الهند تدريجيًا مع التحريك المستمر كي لا تحصلي على تكتلات في المزيج.





- قومي بتنكيه الصلصة بالملح والفلفل الأسود ثمّ أضيفي الكاري وعصير الليمون الحامض وحرّكي جيدًا.





- أضيفي الجمبري والفطر إلى الصلصة واتركي القدر يغلي على حرارة منخفضة لحوالى 15 دقيقة أو حتى تنضج حبات الجمبري مع التحريك من وقت إلى آخر.



