الحبل السرى أفضل سيناريو قصير بمهرجان الدار البيضاء

حصل الكاتب رامي كوسا على جائزة أفضل سيناريو فيلمه "الحبل السرى" ضمن فعاليات مهرجان الدار البيضاء فى دورته الثانية.



الفيلم سبق عرضه فى مهرجان بمهرجان الجونة السينمائى مسابقة الأفلام القصيرة، وانطلق بعدها للمشاركة فى عدد كبير من المهرجانات حول العالم.



الفيلم تدور أحداثه حول شخصية ندى، والتى تشعر بألم حاد بالتزامن مع موعد الولادة فى وجود حصار مفروض على الحى الذى تقطنه بسبب قناص.



ويحاول زوجها مفاوضته لفتح آمن حتى تضع مولودتها بمساعدة جيرانها ولكنه يفشل، فتلد زوجته فى صندوق سيارته المتهالكة ليقرر الانتقام من القناص بطريقته الخاصة.