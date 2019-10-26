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فن

فى ذكرى ميلاد المخرج محمد خان.. 6 أفلام جمعته بـ أحمد زكى

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
محمد خان
محمد خان
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محمد نبيـل
يوافق اليوم 26 من شهر أكتوبر عام 1942 ذكرى ميلاد المخرج الراحل محمد خان، أحمد رواد مدرسة الواقعية الجديدة فى السينما المصرية، والذى كون مع مجموعة من المخرجين أمثال داود عبد السيد، عاطف الطيب، نقلة نسبية فى سينما الثمانينات وما تلاها وحققت أفلامهم نجاحا كبيرا على المستوى النقدى والجماهيرى.

كون محمد خان مع بشير الديك وسعيد شيمي ونادية شكري وعاطف الطيب وخيري بشارة وداود عبد السيد جماعة سينمائية أطلق عليها "جماعة أفلام الصحبة"، جمعتها رابطة الصداقة ومجمل القضايا والهموم الفنية والثقافية بشكل عام.

وكان الهدف من إنشاء هذه الجماعة هو إنتاج أفلام ذات مستوى جيد وتقدم جديدًا، والفيلم الوحيد الذي قامت الجماعة بإنتاجه هو الحريف

وشارك محمد خان الفنان أحمد زكى من خلال 6 أفلام وهى أيام السادات عام 2001، مستر كاراتيه عام 1992، أحلام هند وكاميليا عام 1988، وفيلم زوجة رجل مهم فى نفس العام، موعد على العشاء، وطائر على الطريق عام 1981.
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