بالصور.. جمال الخريف فى مشروعات هشام طلعت مصطفى بعدسة سكان مدينتى والرحاب

جمال اللاند سكيب والطبيعة الخلابة في الرحاب و مدينتي (التابعتان لمجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية) جعلوا سكانهما يتحدون تحذيرات الأرصاد بالتزام المنازل، وراح السكان يتبارون في التقاط الصور المختلفة.
ونشرت الصفحات الرسمية لكل من الرحاب و مدينتى صورا التقطت لتوها ليلة أمس، الجمعة، لتظهر البوابات الرئيسية لكل من الرحاب و مدينتى وما يتجلى بهما من جماليات الفن المعمارى الحديث.
ورصدت تلك اللقطات الإبداعية جمال الطبيعة فى هذه الأجواء من الخريف، حيث جمال السماء الممزوجة مع جمال الطبيعة من أشجار وبحيرات وطرق ممهدة.
وأشاد السكان فى عدد كبير من التعليقات بجمال مدينتى و الرحاب فى هذه الأجواء من الخريف، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: "الله أكبر.. مدينتى جميلة وراقية جدا.. الرحاب روووووعة.. ما شاء الله جميلة.. شتقتلك مدينتى.. مدينة عالمية على أرض مصرية".
شاهد صور وتعليقات سكان مدينتي والرحاب من هنا:
ونشرت الصفحات الرسمية لكل من الرحاب و مدينتى صورا التقطت لتوها ليلة أمس، الجمعة، لتظهر البوابات الرئيسية لكل من الرحاب و مدينتى وما يتجلى بهما من جماليات الفن المعمارى الحديث.
ورصدت تلك اللقطات الإبداعية جمال الطبيعة فى هذه الأجواء من الخريف، حيث جمال السماء الممزوجة مع جمال الطبيعة من أشجار وبحيرات وطرق ممهدة.
وأشاد السكان فى عدد كبير من التعليقات بجمال مدينتى و الرحاب فى هذه الأجواء من الخريف، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: "الله أكبر.. مدينتى جميلة وراقية جدا.. الرحاب روووووعة.. ما شاء الله جميلة.. شتقتلك مدينتى.. مدينة عالمية على أرض مصرية".
شاهد صور وتعليقات سكان مدينتي والرحاب من هنا: