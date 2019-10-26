بالصور.. جمال الخريف فى مشروعات هشام طلعت مصطفى بعدسة سكان مدينتى والرحاب





جمال اللاند سكيب والطبيعة الخلابة في(التابعتان لمجموعةالعقارية) جعلوا سكانهما يتحدون تحذيرات الأرصاد بالتزام المنازل، وراح السكان يتبارون في التقاط الصور المختلفة.ونشرتلكل منصورا التقطت لتوها ليلة أمس، الجمعة، لتظهر البوابات الرئيسية لكل منوما يتجلى بهما من جماليات الفن المعمارى الحديث.ورصدت تلك اللقطات الإبداعية جمال الطبيعة فى هذه الأجواء من الخريف، حيث جمال السماء الممزوجة مع جمال الطبيعة من أشجار وبحيرات وطرق ممهدة.وأشاد السكان فى عدد كبير من التعليقات بجمالفى هذه الأجواء من الخريف، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: "الله أكبر.. مدينتى جميلة وراقية جدا.. الرحاب روووووعة.. ما شاء الله جميلة.. شتقتلك مدينتى.. مدينة عالمية على أرض مصرية".شاهد صور وتعليقات سكان مدينتي والرحاب من هنا: