شاهد.. ابنة نجم الأهلى تشغل إنستجرام بسبب جمالها

احتفل عمرو السولية لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، بعيد ميلاد ابنته.
ونشر عمرو السولية مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصى إنستجرام: "٣ سنين عدوا عليا بسرعة كل يوم بشوفك بتكبرى قدامى كل يوم بحبك أكتر من اليوم إللى قبله كل سنة وإنتى منورة حياتى".
وجاءت التعليقات كالتالى: "ربناا يبركلك فيها يارب" - "كل سنة وهى طيبة ماشاء الله عليها قمر" - "ربنا يخاليهالك قمر".
وسبق أن أعلن الجهاز الفني والطبي جاهزية عمرو السولية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أسوان بجزع في الرباط الخارجي للكاحل.
ونشر عمرو السولية مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصى إنستجرام: "٣ سنين عدوا عليا بسرعة كل يوم بشوفك بتكبرى قدامى كل يوم بحبك أكتر من اليوم إللى قبله كل سنة وإنتى منورة حياتى".
وجاءت التعليقات كالتالى: "ربناا يبركلك فيها يارب" - "كل سنة وهى طيبة ماشاء الله عليها قمر" - "ربنا يخاليهالك قمر".
وسبق أن أعلن الجهاز الفني والطبي جاهزية عمرو السولية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أسوان بجزع في الرباط الخارجي للكاحل.