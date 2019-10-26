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رياضة

شاهد.. ابنة نجم الأهلى تشغل إنستجرام بسبب جمالها

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:39 م
صدى البلد
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منار نور
احتفل عمرو السولية لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، بعيد ميلاد ابنته.

ونشر عمرو السولية مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصى إنستجرام: "٣ سنين عدوا عليا بسرعة كل يوم بشوفك بتكبرى قدامى كل يوم بحبك أكتر من اليوم إللى قبله كل سنة وإنتى منورة حياتى".

وجاءت التعليقات كالتالى: "ربناا يبركلك فيها يارب" - "كل سنة وهى طيبة ماشاء الله عليها قمر" - "ربنا يخاليهالك قمر".

وسبق أن أعلن الجهاز الفني والطبي جاهزية عمرو السولية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أسوان بجزع في الرباط الخارجي للكاحل.
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