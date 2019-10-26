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رياضة

بعد إصابته بـ التسمم.. تعرف على تطورات حالة نجم الأهلي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:35 م
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
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محمد السعيد
كشف علاء عبدالعزيز مدير منتخب مصر الأولمبي، آخر تطورات حالة أحمد حمدي لاعب المنتخب بعد تعرضه لحالة تسمم، نتيجة تناوله وجبة غذاء فاسدة.

وقال علاء عبدالعزيز إن اللاعب تعافي تماما، بعدما خضع لإجراء غسيل معدة، وبات جاهزا للمشاركة في تدريبات المنتخب اليوم، استعداد لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أعلن عن مواعيد جميع مباريات بطولة أمم أفريقيا للشباب، والتي ستنطلق يوم 8 نوفمبر المقبل على أرض مصر.، من دور المجموعات، وحتى المباراة النهائية والتى جاءت على النحو التالي: 

مباريات المجموعة الأولى

الجمعة 8 نوفمبر

16:00 مصر vs مالي

19:00 الكاميرون vs غانا

الاثنين 11 نوفمبر

16:00 مالي vs الكاميرون

19:00 غانا vs مصر

الخميس 14 نوفمبر

19:00 مصر vs الكاميرون

19:00 مالي vsغانا

مباريات المجموعة الثانية

السبت 9 نوفمبر

16:00 نيجيريا vs كوت ديفوار

19:00 جنوب افريقيا vs زامبيا

الأربعاء 12 نوفمبر

16:00 كوت ديفوار vs جنوب افريقيا

19:00 زامبيا vs نيجيريا

الجمعة 15 نوفمبر

19:00 كوت ديفوار vs زامبيا

19:00 نيجيريا vs جنوب افريقيا

مباريات نصف النهائي

الخميس 19 نوفمبر

16:00 أول المجموعة الأولى vsثاني المجموعة الثانية

19:00 أول المجموعة الثانية vsثاني المجموعة الأولى

مباريات المركز الثالث والنهائي

الجمعة 22 نوفمبر

15:30 الخاسران في مباراتي نصف النهائي

19:00 يتواجه الفائزان في مباراتي نصف النهائي في المباراة النهائية لتحديد البطل
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