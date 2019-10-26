بالفيديو | متظاهرون يضرمون النيران في مقر محافظ ذي قار العراقية

الان. حرف منزل محافظ ذي قار ودار الضيافة pic.twitter.com/NVBZjZoz1Z — Mohammed (@Mohamme10363380) October 26, 2019

أضرم متظاهرون عراقيون، اليوم السبت، النار في مقر إقامة محافظ ذي قار وسط الناصرية، ومنزل حرق منزل النائب الاول للمحافظ كما أحرقوا منزل رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة.جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه قيادة شرطة ذي قار أن "العميد الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر السعيدي تسنم صباح اليوم مهام عمله رسميا قائدا لشرطة محافظة و ذي قار والمنشآت ".ومنذ قليل، أعلن مصدر أمنى ارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 6 أشخاص، كما أصيب 30 متظاهرا آخرون بالاختناق أثناء محاولتهم عبور جسر الجمهورية وسط بغداد.وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الاختناق جاء نتيجة رمي القوات الامنية المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع لمنعهم العبور".