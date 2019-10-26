الأرصاد الجوية تكشف حقيقة تعرض مصر لإعصار مدمر.. تفاصيل

قال الدكتور أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية شهدت حديثا مكثفا فى كافة وسائل الإعلام حول ضرب إعصار شديد لمصر.





ونوه، "صابر" خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "ام بي سي مصر"، إلى أنه تحدث مع احدي القنوات الفضائية مرارًا وتكراراً حول المنخفض الجوى الذي ادعي البعض أنه إعصار شديد ومدمر لمصر، حتى أطلق عليه مازحًا اسم "حمادة".





وتابع القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية "أشرف صابر زكي"، أنه من اللحظة الأولي تبين لهم عدم صحة ما تردد حول هجوم إعصار شديد على مصر، لافتًا إلي أن محافظات القناة وشمال سيناء تعرّضت اليوم لأمطار وسيول، والتي قد تم الإعلان عنها مسبقاً.



