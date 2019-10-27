بحبك قوى.. فيفي عبده تستعيد ذكرياتها مع مسلسل مولد وصاحبه غايب

استعادت الفنانة فيفي عبده ذكرياتها مع مسلسل "مولد وصاحبه غايب" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو من أحداث المسلسل، برفقة الفنان باسم سمرة ومحمد الصاوى وعلقت قائلة: "كواليس مسلسل مولد وصاحبه غايب بحبك قوى".



مسلسل "مولد وصاحبه غايب" من بطولة هيفاء وهبى وفيفى عبده وباسم سمرة وحسن الرداد، ومحمد كريم والمطربة الشعبية أمينة وحجاج عبد العظيم وأحمد خليل ومحمد أبو داوود وعزت أبو عوف وأميرة هانى وآخرين، من تأليف مصطفى محرم، وإخراج شيرين عادل.



