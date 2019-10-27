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محافظات

ستار أمني.. كواليس من محاكمة محمد راجح في قضية ضحية الشهامة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:36 ص
قضية ضحية الشهامة
قضية ضحية الشهامة
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محمد امين
وصل منذ قليل إلى محكمة شبين الكوم الجزئية بمحافظة المنوفية المدعو محمد راجح ورفاقه الثلاثة لبدء إجراءات الجلسة الثانية في محاكمتهم في واقعة قتل الطالب محمود البنا بعد اعتراضه على معاكسة محمد راجح أحد الفتيات بالشارع والتعدي عليها.

ووصل المتهمون إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن المنوفية حيث تم دخلوا للمحكمة من الباب الخلفي وسط ستار من رجال قوات الأمن والأمن المركزي.

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وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقائه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.
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