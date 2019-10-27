ستار أمني.. كواليس من محاكمة محمد راجح في قضية ضحية الشهامة

إقرأ أيضا: ننشر شهادة ميلاد محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا



وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقائه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.

وصل منذ قليل إلى محكمة شبين الكوم الجزئية بمحافظةالمدعوورفاقه الثلاثة لبدء إجراءات الجلسة الثانية في محاكمتهم في واقعة قتل الطالببعد اعتراضه على معاكسة محمد راجح أحد الفتيات بالشارع والتعدي عليها.ووصل المتهمون إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمنحيث تم دخلوا للمحكمة من الباب الخلفي وسط ستار من رجال قوات الأمن والأمن المركزي.