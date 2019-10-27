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أخبار العالم

قرار عاجل من تحالف دعم الشرعية بشأن القوات في عدن

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:42 ص
إعادة تمركز قوات
إعادة تمركز قوات التحالف في عدن لتكون بقيادة السعودية
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قسم الخارجي
أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عمومًا، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية، فقد تمت إعادة موضع قوات التحالف في عدن لتكون بقيادة المملكة وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن قيادة التحالف تشيد بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة، وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار.

وأكدت قيادة قوات التحالف استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بجميع مكوناته وحكومته الشرعية.
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