صحيفة تحذر من ضعف استعدادات العالم لمواجهة الأوبئة الجديدة

يرى الأطباء حول العالم أن معظم الدول النامية والمتقدمة ايضا لا تملك الاستعدادات اللازمة لمواجهة وباء شبيه بالإنفلونزا ، والذي قد يعرض سكان العالم للخطر في غضون ساعات.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا يفيد أن معظم دول العالم ليست مستعدة صحيا لاستقبال وباء جديد ، يشبه بالإنفلونزا قد ينتشر بسرعة كبيرة بين سكان العالم ويفتك بحياة الملايين في أقل من 36 ساعة.
وأكد التقرير الذي نشرته الصحيفة ان هناك 6 دول حول العالم من بينهم بريطانيا والولايات المتحدة يمكن القول أنهم مستعدون إلى حد ما ولكن لن يصمدوا طويلا، فليس لديهم القدرة الكافية للحد من انتشار المرض.
أما عن دول القارة الإفريقية فهي لا تملك أي نوع من أنواع الاستعداد الطبي أو حتى التوعية فمعظم القارة السمراء خارج التصنيف العالمي للصحة والخطورة الأكبر ستكون في تلك البلدان.