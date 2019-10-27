صحيفة تحذر من ضعف استعدادات العالم لمواجهة الأوبئة الجديدة

يرى الأطباء حول العالم أن معظم الدول النامية والمتقدمة ايضا لا تملك الاستعدادات اللازمة لمواجهة وباء شبيه بالإنفلونزا ، والذي قد يعرض سكان العالم للخطر في غضون ساعات.





ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا يفيد أن معظم دول العالم ليست مستعدة صحيا لاستقبال وباء جديد ، يشبه بالإنفلونزا قد ينتشر بسرعة كبيرة بين سكان العالم ويفتك بحياة الملايين في أقل من 36 ساعة.





وأكد التقرير الذي نشرته الصحيفة ان هناك 6 دول حول العالم من بينهم بريطانيا والولايات المتحدة يمكن القول أنهم مستعدون إلى حد ما ولكن لن يصمدوا طويلا، فليس لديهم القدرة الكافية للحد من انتشار المرض.



