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أخبار العالم

تعرف على قوات Navy Seal التي نفذت عملية مقتل البغدادي والأسلحة المستخدمة.. تفاصيل

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:25 ص
مجموعة من قوات نافي
مجموعة من قوات نافي سايل الأمريكية
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رحيم يسري
أكد مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن وحدة عسكرية أمريكية خاصة تابعة لـ فرقة الـ Navy Seal نفذت عملية إنزال ضد تجمع لتنظيم داعش شمال غرب سوريا في محافظة إدلب، وجرت تصفية عدد من قادة التنظيم من بينهم زعيمه أبو بكر البغدادي.

وقال المسئول، في تصريحات لقناة "الحرة"، إن فحص الحمض النووي الـ DNA قد أثبت التعرف على هوية البغدادي.

وأضاف المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن البغدادي قتل بعدما قامت أجهزة استخباراتية أمريكية بالتأكد من موقعه، وقد تمت تصفيته على الفور والقبض على جثته.

وأوضح المصدر أن العملية تمت داخل محافظة إدلب السورية، وأن وكالة الاستخبارات المركزية الـ "سي آي آيه" تعاونت مع جهاز أمني إقليمي في تحديد مكان البغدادي ورصد تحركاته، وفقا للحرة.

كانت شبكات أمريكية بينها "سي إن إن" و"إيه بي سي" أعلنت في وقت مبكر اليوم، الأحد، أن البغدادي قتل على الأرجح بعد غارة أمريكية في منطقة إدلب في سوريا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الجيش الأميركي يجري تحاليل قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسميا.

ونقلت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية عن مصادر حكومية عديدة قولها إن البغدادي قد يكون قتل نفسه بسترة انتحارية عندما هاجمت قوات أمريكية خاصة موقعه.

وأعلن البيت الأبيض السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي بإعلان "مهم جدا" صباح الأحد، وقبلها كتب ترامب في تغريددة على تويتر "حدث للتوّ شيء كبير جدا!" دون كشف مزيد من التفاصيل.
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