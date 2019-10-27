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محافظات

بعد الاستراحة.. عودة محاكمة المتهمين بقتل البنا.. ومحامي المجني عليه: سنطالب بالتأجيل

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:43 م
صدى البلد
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مروة فاضل وأحمد مهدى
عادت محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم الجزئية، للانعقاد بعد رفع جلسة محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا ساعة للاستراحة.

وقال محامي المجني عليه، محمود البنا، إنه تم الاستماع خلال الجلسة إلي شهود الإثبات والطب الشرعي وكذلك ضباط المباحث المحققين في القضية وكذلك الاستماع إلي تسجيل مكالمات بين المجني عليه والمتهم الرئيسي.

وأضاف، أنه سيطالب بتأجيل الجلسة حتي يتمكن من المرافعة لأن كلا من محامي المتهمين والمجني عليهم لم يتمكنوا من المرافعة حتي الآن.

وبدأت الجلسة في التاسعة صباحا وسط تشديدات أمنية للاستماع الي محامي المجني عليه ومحامي المتهمين الأربعة وكذلك شهود الإثبات في جلسة مغلقة.

وشهد خارج نطاق قاعة المحاكمة. تشديدات أمنية مكثفة وزحام شديد من المحامين في انتظار قرار المحكمة في قضية قتل البنا.

يذكر أن اليوم هو ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا علي يد ٤ شباب آخرين وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الاولي للاطلاع علي اوراق القضية والمستندات.

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائهليس
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