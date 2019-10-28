Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بدعم عالمي .. هكذا تتحول شرم الشيخ إلى مدينة خضراء

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:34 ص
شرم الشيخ تتحول
شرم الشيخ تتحول إلى مدينة خضراء قريبا
Advertisements
ايمن محمد

تستعد مدينة شرم الشيخ لتصبح مدينة خضراء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية ويستخدم بها المواد الطبيعية التى التلوث البيئة ويمنع بها استخدام البلاستيك الضار بالبيئة وخاصة أنها مدينة عالمية بها محميتي راس محمد ونبق وتتميز بوجود الشعاب المرجانية النادرة التى تكونت منذ آلاف السنين.

وكان التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم بفريق الخبراء المكلف من قبل وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لإعداد وثيقة مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء اتساقا مع توجهات السياحة العالمية وبدعم مالى من مرفق البيئة العالمي.

تم خلال اللقاء عرض مقترحات الخبراء لمكونات المشروع المقترح والتى تتناول إعداد خطة عمل تفصيلية لاستدامة مدينة شرم الشيخ من حيث تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية للمدينة بما فيها موارد الطاقة والمياه والتنوع البيولوجي من شعاب مرجانية وحياة بحرية متميزة والطيور المهاجرة.

كما يقوم المشروع بتقديم الدعم الفنى للمحافظة دعما للجهود التى بدأت فى مجالات استخدام الطاقة الشمسية وإدارة وتدوير المخلفات والنقل المستدام بالدراجات وخطوط الأتوبيس المنتظمة مرتفعة المستوى.

كما سيقوم المشروع بتقديم الدعم الفنى والمالى لقطاع الفنادق للتوسع فى استخدام الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وفصل المخلفات والحفاظ على الشواطئ من التلوث.

وسيدعم المشروع إدارات المحميات الطبيعية المحيطة بمدينة شرم الشيخ فى راس محمد ونبق وابو جلوم للحفاظ على الشعاب المرجانية.

وأشار المحافظ أن المحافظة تعتزم إستكمال الجهود فى تطوير المنظومة البيئية بالمدينة من خلال التوسع فى المناطق الخاصة بالمشاة والدراجات داخل المدينة والتوسع فى بناء محطات الطاقة الشمسية والتشجير.

بدعم عالمي .. هكذا تتحول شرم الشيخ إلى مدينة خضراء
بدعم عالمي .. هكذا تتحول شرم الشيخ إلى مدينة خضراء
بدعم عالمي .. هكذا تتحول شرم الشيخ إلى مدينة خضراء
بدعم عالمي .. هكذا تتحول شرم الشيخ إلى مدينة خضراء
بدعم عالمي .. هكذا تتحول شرم الشيخ إلى مدينة خضراء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجريدة الرسمية تنشر قرار فرض رسوم على زيارة محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء

ترشيحاتنا

فضيحة الدولارات .. شاهد ماذا قال إعلاميو الإخوان عن محمد مرسي قبل هروبهم لتركيا

حكم صلاة المرأة مع كشف ساقها

اختبر قوة نظرك واعثر على القطة في الصورة

محيي إسماعيل يتصدر تويتر .. ومغردون: ممثل عبقري لم يتم اكتشاف ربع موهبته

شاهد.. تسريب صور لـ Xiaomi Redmi Note 8T.. تعرف على المواصفات

ضربات الترجيح السبب .. تعرف على حجم إصابة محمد صلاح .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة غير تقليدية.. بلقيس فتحي تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة

ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد