بدعم عالمي .. هكذا تتحول شرم الشيخ إلى مدينة خضراء



تستعد مدينة شرم الشيخ لتصبح مدينة خضراء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية ويستخدم بها المواد الطبيعية التى التلوث البيئة ويمنع بها استخدام البلاستيك الضار بالبيئة وخاصة أنها مدينة عالمية بها محميتي راس محمد ونبق وتتميز بوجود الشعاب المرجانية النادرة التى تكونت منذ آلاف السنين.



وكان التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم بفريق الخبراء المكلف من قبل وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لإعداد وثيقة مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء اتساقا مع توجهات السياحة العالمية وبدعم مالى من مرفق البيئة العالمي.



تم خلال اللقاء عرض مقترحات الخبراء لمكونات المشروع المقترح والتى تتناول إعداد خطة عمل تفصيلية لاستدامة مدينة شرم الشيخ من حيث تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية للمدينة بما فيها موارد الطاقة والمياه والتنوع البيولوجي من شعاب مرجانية وحياة بحرية متميزة والطيور المهاجرة.



كما يقوم المشروع بتقديم الدعم الفنى للمحافظة دعما للجهود التى بدأت فى مجالات استخدام الطاقة الشمسية وإدارة وتدوير المخلفات والنقل المستدام بالدراجات وخطوط الأتوبيس المنتظمة مرتفعة المستوى.



كما سيقوم المشروع بتقديم الدعم الفنى والمالى لقطاع الفنادق للتوسع فى استخدام الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وفصل المخلفات والحفاظ على الشواطئ من التلوث.



وسيدعم المشروع إدارات المحميات الطبيعية المحيطة بمدينة شرم الشيخ فى راس محمد ونبق وابو جلوم للحفاظ على الشعاب المرجانية.



وأشار المحافظ أن المحافظة تعتزم إستكمال الجهود فى تطوير المنظومة البيئية بالمدينة من خلال التوسع فى المناطق الخاصة بالمشاة والدراجات داخل المدينة والتوسع فى بناء محطات الطاقة الشمسية والتشجير.



