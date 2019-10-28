Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ابتعد تماما عن الكهرباء.. كيف تتصرف حال اكتشاف تسريب غاز بالمنزل

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:33 ص
تسريب غاز بالمنزل
تسريب غاز بالمنزل
Advertisements
مايكل عياد
يتعرض البعض من مستخدمي الغاز الطبيعي المنزلي، لمواقف سيئة، ينتج عنها مشاكل أو تسريب بخطوط الغاز داخل الشقة، وفيما يلي يقدم "صدى البلد" ارشادات ونصائح وكيفية التصرف فى حالات وجود تسريب او مشكلة بالغاز الطبيعى، وفقا لكتيبات شركات الغاز الطبيعي بمصر، في شق الأم والسلامة.

ماذا تفعل عند إكتشاف رائحة غاز بالمنزل؟

في حال شم رائحة غاز طبيعي مسرب في المنزل، يرجى إتباع التعليمات التالية للحفاظ على سلامتك وسلامة أسرتك، فأولا وبشكل عاجل لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء سواء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو إشعال أعواد الثقاب لتجنب حدوث انفجار ثم إتبع التالي:

- إخلاء الشقة أو المنطقة من جميع الأشخاص.
- التودة لمفتاح الغاز العمومي وإحكام غلق صمام الغاز.
- إطفاء مصادر الإشعال القريبة بأقصى سرعة.
- تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب.
- تحذير المحيطين بالمكان وإبلاغهم بالتسريب وتوخي الحذر
- الاتصال بخدمة الطوارئ على الرقم 129 ليصلك في الحال من يقوم باكتشاف التسريب والعمل على إصلاحه فورًا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفر حقل مونتو المصري للغاز باحتياطي 4.7 تريليون قدم.. برلمانيون: اكتمال منظومة الغاز الطبيعى يحول مصر لمركز استراتيجي للطاقة.. وتوفير 200 مليار سنويا بعد وقف استيراد أسطوانات الغاز المنزلي

7.2 مليار قدم مكعب يوميا .. مصر تصل لرقم جديد في إنتاج الغاز الطبيعي

23 نصيحة مرورية للحفاظ على سيارتك

اكتشاف حقل غاز باحتياطيات تبلغ 115.3 مليار متر مكعب شمال غربي الصين

ترشيحاتنا

شاهد.. تسريب صور لـ Xiaomi Redmi Note 8T.. تعرف على المواصفات

من رانيا يوسف لـ مي عمر.. 5 نجمات أثارن الجدل بإطلالتهن خلال الأسبوع

تراشق بالألفاظ وإهانة ودفاع .. القصة الكاملة لـ ريهام سعيد وراندا البحيرى فى مواجهة جورج قرداحى وإنجى وجدان

بعد انفصالهما.. صور لـ عمرو سعد مع أبنائه وزوجته

نجم المنتخب بعد انضمامه: أبو تريكة مثلي الأعلى .. ومنافسة كوكا في مصلحة الفراعنة.. فيديو

اختبر قوة نظرك واعثر على القطة في الصورة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من رانيا يوسف لـ مي عمر.. 5 نجمات أثارن الجدل بإطلالتهن خلال الأسبوع

بإطلالة غير تقليدية.. بلقيس فتحي تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة

ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام