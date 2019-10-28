ابتعد تماما عن الكهرباء.. كيف تتصرف حال اكتشاف تسريب غاز بالمنزل



في حال شم رائحة غاز طبيعي مسرب في المنزل، يرجى إتباع التعليمات التالية للحفاظ على سلامتك وسلامة أسرتك، فأولا وبشكل عاجل لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء سواء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو إشعال أعواد الثقاب لتجنب حدوث انفجار ثم إتبع التالي:



- إخلاء الشقة أو المنطقة من جميع الأشخاص.

- التودة لمفتاح الغاز العمومي وإحكام غلق صمام الغاز.

- إطفاء مصادر الإشعال القريبة بأقصى سرعة.

- تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب.

- تحذير المحيطين بالمكان وإبلاغهم بالتسريب وتوخي الحذر

- الاتصال بخدمة الطوارئ على الرقم 129 ليصلك في الحال من يقوم باكتشاف التسريب والعمل على إصلاحه فورًا

يتعرض البعض من مستخدمي الغاز الطبيعي المنزلي، لمواقف سيئة، ينتج عنها مشاكل أو تسريب بخطوط الغاز داخل الشقة، وفيما يلي يقدم "صدى البلد" ارشادات ونصائح وكيفية التصرف فى حالات وجود تسريب او مشكلة بالغاز الطبيعى، وفقا لكتيبات شركات الغاز الطبيعي بمصر، في شق الأم والسلامة.