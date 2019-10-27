Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري الطرق والنقل: الأنفاق هي الحلم المستقبلى لمصر..فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:05 م
شبكة الأنفاق الجديدة
شبكة الأنفاق الجديدة
Advertisements
قسم التوك شو
قال عماد الدين نبيل استشاري الطرق والنقل الدولي، إن الأنفاق هي مشروع "الحلم" لجمهورية مصر العربية والتي من خلالها يمكن تسهل عملية النقل و المواصلات، لافتًا إلى أن ضعف الحالة الإنشائية لنفق الشهيد أحمد حمدي لا يتيح الفرصة للسيارات الكبيرة و المحملة بالبضائع أن تنتقل من خلاله.

وأضاف عماد الدين خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الأنفاق الجديدة كاملة وشاملة تواكب العصر بأحدث التكنولوجيا وتربط سيناء بالخطط التنموية لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الإنفاق جزء من الخطة القومية لمصر لتكون ناقل دولي للدول المختلفة.

وأوضح عماد الدين أن اهتمام الدولة بسيناء غير مسبوق لوفرة الثروات والكنوز الطبيعية التي تتيح مصر فرصة ان تنتقل مواكبة الدول المتقدمة في الدرجات الأولى اقتصاديًا.
Advertisements

ترشيحاتنا

التهاب الجيوب الأنفية .. حيل تخلصك منها في ثوان بدون أدوية

حسام البدري يعلن القائمة النهائية لـ منتخب مصر

إعلامي يفجر مفاجأة عن علاقة أبو بكر البغدادي بالإخوان.. فيديو

الأهلي مفاجأة.. ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الهلال

بيراميدز يتفوق على الأهلي والزمالك بعد الفوز فى الكونفدرالية على يانج افريكانز

بـ الفيديو .. لحظة خروج محمد صلاح مصابا بـ مباراة ليفربول وتوتنهام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه

شتوي ولا خريفي.. لطيفة بإطلالة أنيقة تروج لألبومها الجديد