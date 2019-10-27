استشاري الطرق والنقل: الأنفاق هي الحلم المستقبلى لمصر..فيديو

قال عماد الدين نبيل استشاري الطرق والنقل الدولي، إن الأنفاق هي مشروع "الحلم" لجمهورية مصر العربية والتي من خلالها يمكن تسهل عملية النقل و المواصلات، لافتًا إلى أن ضعف الحالة الإنشائية لنفق الشهيد أحمد حمدي لا يتيح الفرصة للسيارات الكبيرة و المحملة بالبضائع أن تنتقل من خلاله.



وأضاف عماد الدين خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الأنفاق الجديدة كاملة وشاملة تواكب العصر بأحدث التكنولوجيا وتربط سيناء بالخطط التنموية لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الإنفاق جزء من الخطة القومية لمصر لتكون ناقل دولي للدول المختلفة.



وأوضح عماد الدين أن اهتمام الدولة بسيناء غير مسبوق لوفرة الثروات والكنوز الطبيعية التي تتيح مصر فرصة ان تنتقل مواكبة الدول المتقدمة في الدرجات الأولى اقتصاديًا.