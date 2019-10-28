بشرى سارة للحوامل.. هذه الشوربة تقلل من خطر العيوب الخلقية

لا يتوجب على الحامل تناول الكثير من الطعام، بل ينبغي عليها اختيار المعادن والبروتين والألياف والتي توجد في البيض والسمك والخضراوات الورقية.



وكشف موقع boldsky عن دراسة جديدة تثبت ضرورة تناول الحامل للكربوهيدرات للحصول على الطاقة التي تساعد على النمو السليم لطفلك.



ولشربة العدس فوائد للحامل منها :



- تقلل من خطر العيوب الخلقية

نتيجة لوجود حمض الفوليك في العدس الذي يمنع تطور العيوب الخلقية، كما يساعد على تكوين خلايا جديدة في الجسم.



- تقلل من ارتفاع ضغط الدم

حيث يساعد المحتوى العالي للبوتاسيوم الموجود في العدس على استقرار ضغط الدم لدى الامهات.



- تحد من الصداع النصفي

فالاصابة بالصداع النصفي للحامل أمر وارد الحدوث نتيجة التغيرات الهرمونية، ويساعد العدس على مكافحة الصداع النصفي.



