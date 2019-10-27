أسوان يصعد ثنائى مواليد 99 لتدريبات الفريق الأول

قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بقيادة كابتن مجدى عبد العاطى تصعيد كل من اللاعب يوسف العوامى الظهير المساك وكريم الطيب مهاجم وهداف الفريق والمسابقة للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول.



وصرح المركز الأعلامى للفريق لـ"صدى البلد" بأن المدير الفنى للفريق قرر تصعيد الثنائى نظرا لتفوقهم مع فريق 99 وتحقيق نتائج طيبة للفريق ،وأنه أراد أن ينضموا لتدريبات الفريق خلال فترة توقف الدورى .



يذكر أن الفريق الأول بنادي أسوان ، استأنف تدريباته اليوم على ملعبه عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين بعد لقاء إنبي والذي انتهي بفوز أسوان ضمن خامس جولات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.