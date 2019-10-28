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ديني

عضو حملة جنة بالأزهر يشرح حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم لعشر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:22 ص
عضو حملة جنة بالأزهر
عضو حملة جنة بالأزهر يشرح حديث "علموا لأادكم الصلاة لسبع
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محمد شحتة
قال الدكتور محمود الهواري، عضو حملة "جنة" بالأزهر الشريف لمواجهة العنف ضد الأطفال، إن هناك ناحية مهمة جدا في الأحكام الشرعية ينبغي عدم إهمالها وهي جمع النصوص في المسألة الواحدة وعدم الحكم عليها بنص واحد وترك الباقي.

وأضاف الهواري، في ندوة بموقع صدى البلد، أن أمر الزراعة في الإسلام مهم جدا وهو من باب إعمار الأرض وتساهم في النهضة باقتصاد البلاد، منوها أنه لو اتبعنا قاعدة أخص نص واحد في المسألة ، فقد نصل لتحريم الزراعة على الناس لأن هناك حديث صحيح في البخاري يقول "مر أبو الدرداء بعد أن رأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال، سمعت النبي يقول لا يدخل هذا بيت إنسان إلا أدخله الله الذل".

وأشار إلى أن الحديث صحيح في البخاري ولكن ليس من المنطق أن نحكم بتحريم الزراعة أو العمل فيها، والفيصل ألا يتم أخذ النص بمفرده بل لابد من جمعه مع باقي النصوص التي تحدثت عن أمر الزراعة حتى تكتمل الخريطة في الحكم على المسألة كحديث "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسلها".

وتابع: حديث "علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوها عليها لعشر" الضرب في الحديث ليس بمعناه المجرد فالمقصود منه التخويف حتى إن لزم الأمر مع الطفل فيكون غير مبرح ولا مؤذي ولا يتسبب في قطع جلد، منوها أن هناك نص أخر في هذه المسألة وهو قوله تعالى "وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا" منوها أن لفظ الأهل يدل على أن المخاطب كبير وهو القابل للإقتناع أكثر من الطفل وبالتالي أمر الله تعالى بالصبر عليه مع الكبير فكيف يكون الحال مع الطفل الذي ليس لديه القدرةعلى على الإقتناع مثل الكبير؟ بل هو أحق بالصبر والمعاملة الحسنة بدون الضرب أو الأذى النفسي له.
عضو حملة جنة بالأزهر يشرح حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم لعشر
عضو حملة جنة بالأزهر يشرح حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم لعشر
عضو حملة جنة بالأزهر يشرح حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم لعشر
عضو حملة جنة بالأزهر يشرح حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم لعشر
عضو حملة جنة بالأزهر يشرح حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم لعشر
عضو حملة جنة بالأزهر يشرح حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم لعشر
عضو حملة جنة بالأزهر يشرح حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم لعشر
عضو حملة جنة بالأزهر يشرح حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم لعشر
عضو حملة جنة بالأزهر يشرح حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم لعشر
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