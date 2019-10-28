Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

التزم الهدوء أمام من يحاول إثارة أعصابك ..توقعات برج العقرب اليوم

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:37 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج العقرب ليوم الاثنين 28 اكتوبر-2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيس بوك .

برج العقرب:

مهنيًا:
تبدأ بتجسيد أعمالك ويكون التعاون ضروريًا ويجعلك متألقًا في حضورك وحديثك وطريقة إقناع .

عاطفيًا:
اذا كنت اعزب فهناك علاقة جديدة في الأفق، حاول أن تدرس الأمور بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة .

صحيًا:
أنصحك بالتروي والتصرف بهدوء وبعقلانية أمام من يحاول إثارة أعصابك .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم السبت 14/9/2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

لا تخاطر في تسلق المرتفعات..حظك اليوم الاثنين 23/9/2019 برج العقرب

افتح قلبك للشريك... حظك اليوم الثلاثاء 24 برج العقرب

لا تتردد في اتخاذ قرارات صعبة.. حظك اليوم لمواليد برج العقرب

تزرع جوًا من البسمة لتنسى همومك ومشاغلك...حظك اليوم برج العقرب

تأن في قراراتك.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج لـ مواليد برج العقرب

ترشيحاتنا

الأهلي يستقر على اصطحاب القائمة الكاملة للمعسكر الخارجي

بإطلالة غير تقليدية.. بلقيس فتحي تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة

بشرى للمصريين.. مراجعة أسعار الكهرباء والبنزين والغاز بعد انخفاض الدولار

بسبب لاعب مصري.. أزمة كبيرة في الدوري السعودي .. تفاصيل

لاستخدام الألفاظ الخارجة.. رسالة نارية من الغندور لرواد السوشيال دفاعا عن رئيس الزمالك

حكم تكرار العمرة في السفر الواحد .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ناعمة.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

فنانات يكثرن حولهن الجدل بإثارتهن لا تمثيلهن | رانيا يوسف الأبرز

بعد احتجازها بالجمارك.. أخيرا فولفو volvo xc40 بتصميم جديد مثير للجدل في مصر | أسعار ومواصفات