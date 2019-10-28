التزم الهدوء أمام من يحاول إثارة أعصابك ..توقعات برج العقرب اليوم

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج العقرب ليوم الاثنين 28 اكتوبر-2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيس بوك .



برج العقرب:



مهنيًا:

تبدأ بتجسيد أعمالك ويكون التعاون ضروريًا ويجعلك متألقًا في حضورك وحديثك وطريقة إقناع .



عاطفيًا:

اذا كنت اعزب فهناك علاقة جديدة في الأفق، حاول أن تدرس الأمور بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة .



صحيًا:

أنصحك بالتروي والتصرف بهدوء وبعقلانية أمام من يحاول إثارة أعصابك .