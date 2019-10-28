صورة سيلفي تنهي حياة فتاة من الطابق الـ 17 في دبي .. تفاصيل

سقطت فتاة أفغانية من أعلى برج سكنى فى دبي أثناء التقاطها صورة سيلفى لها ببرج سكنى بمنطقة برج خليفة.



وفي تفاصيل الحادث، قال مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي، العقيد فيصل القاسم، إن الفتاة التي تبلغ من العمر (16 عامًا) لقيت مصرعها بعد أن سقطت من قمة أحد الابراج في شارع الشيخ زايد من الطابق الـ17 أثناء محاولة التقاط صورة لنفسها «سيلفي» وهي جالسة على حافة شرفة الشقة التي كانت تقطنها مع أسرتها.



وحرزت شرطة دبي هاتف المراهقة الأفغانية التي سقطت من شرفة شقة أسرتها ببرج يطل على منطقة برج خليفة، أثناء التقاطها صورة «سيلفي»، بحسب رواية شقيقتها الصغرى التي شاهدت الحادث.



وحسب مصدر أمني لصحيفة محلية إماراتية إن فريق عمل من المباحث الجنائية بمركز الشرطة المختص والإدارة العامة للأدلة الجنائية انتقل إلى شقة الأسرة، واتخذ إجراءات احترازية في التحقيق حول ملابسات السقوط وتم تحريز هاتف الفتاة الذي سقط منها في الشرفة لفحصه من قبل خبراء الأدلة الإلكترونية.



وأضاف أنه على الرغم من إفادة شقيقة الفتاة بأن شقيقتها كانت تقف على مقعد قابل للطي من النوع الذي يستخدم عادة في الحدائق وزلت قدماها وسقطت، فإن شرطة دبي تحرص دائمًا على التحقق من الاحتمالات كافة، قبل أن تحسم النتائج.وك



وحول توافر معايير الأمان واشتراطات السلامة، فقد أفاد أحد سكان البناية بأن المكان يستوفي جميع المعايير من حيث ارتفاع حاجز الشرفات بها، لافتًا إلى أن السقوط من الشرفة لا يمكن أن يحدث دون الصعود على كرسي أو شيء مرتفع.



الجدير بالذكر، أن البناية التى سقطت منها الفتاة الإفغانية تطل على برج خليفة الذى يتخذه الزوار والمقيمين خلفية لصورهم.