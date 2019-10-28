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تعليم

لأول مرة.. إجراء الاختبارات إلكترونيًا بكليات القطاع الطبي بـ كفر الشيخ

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:03 م
الدكتور عبد الرازق
الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ
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محمود زيدان
وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بضرورة الاستعداد لتطبيق المنظومة الجديدة التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات؛ لإجراء الاختبارات الإلكترونية في القطاع الطبي بالجامعة كمرحلة أولى.

جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة اليوم، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجمعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد دسوقي على سرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات المادية والبشرية بمشروع الاختبارات الإلكترونية المعرفية بالجامعة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم والاختبارات في مصر ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية خصوصا خريجي كليات المجموعة الطبية ليواكب خريجي الجامعات العالمية .

وشدَد رئيس جامعة كفر الشيخ، على ضرورة تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على الاختبارات الإلكترونية والالتزام بالمعايير العالمية لإعداد بنوك الأسئلة لإجراء الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الصحي بالجامعة.
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