عشقا لـ الحضارة المصرية .. المتحف المصرى الكبير قبلة اليابانين فى 2020

تشهد السياحة المصرية يوما بعد يوما زخما ينعش المقاصد الثقافية والشاطئية والتاريخية ليدفع بالقطاع إلى قمة الصعود لتحصد ما أزاحته عنها الحراك السياسى السنوات الماضية



«16.5% زيادة نسب السياحة»



الارقام لا تكذب هنا وفقا للتقارير الدولية أفادت زيادة السياحة المصرية بمعدل ١٦,٥٪ وهو ٤ أضعاف متوسط النمو العالمي وهو ٣,٩٪ لتكون مصر الوجهة السياحية المفضلة لكثير من دول العالم .



«38.2% زيادة من السوق اليايانى»



فيما حققت السياحة اليابانية زيادة قدرت بـ 38.2% القادمة إلى مصر خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر ٢٠١٩ عن مثيلتها العام الماضي لتكون نقطة جديدة تدفع المؤشر السياحى نحو الارتفاع ليكون سوقا هاما للمقصد السياحى المصرى .



«عشق الحضارة المصرية»



وفى تصريحات تؤكد تمسك اليابانين لمقاصدنا السياحية أعرب هيرومي تاجاوا رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات السياحة والسفر اليابانية أن مصر تعد أحد المقاصد السياحية المهمة التي يسعى الاتحاد إلى تنظيم رحلات سياحية إليها ، السائح الياباني لديه اهتمام كبير بالسياحة الثقافية وبزيارة الأماكن الأثرية في مصر ، اليابانيين يعشقون الحضارة المصرية.



«رحلات المتحف المصرى الكبير»



تستعد شركات السياحة اليابانية لتنظيم برامج زيارة المتحف المصري الكبيرالمقرر إفتتاحة عام 2020 الذي يتم بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (الچايكا ) وذلك فى إطار ولع و عشق السائح اليابانى بالحضارة المصرية .



يذكر أن شاركت مصر في معرض اليابان الدولى للسياحة "Tourism Expo Japan 2019" للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM2020، والذي يمثل أحد عناصر الحملة الترويجية لمصر بمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه اليابان لهذا الصرح الثقافي الكبير.

