بينها حل رئاسة الأركان.. البرهان يجري تغييرات واسعة في الجيش السوداني

أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي في السودان القائد العام للقوات المسلحة عددا من القرارات تم بموجبها حل رئاسة الأركان المشتركة وإعتماد العمل بنظام هيئة الأركان.



وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن تشكيل هيئة الأركان جاء على النحو التالي:



الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيسًا لهيئة الأركان.



الفريق أول بحري ركن عبد الله المطري الفرضي حامد مفتشًا عامًا للقوات المسلحة .



الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائبًا لرئيس هيئة الأركان للإمداد .



الفريق الركن منور عثمان نقد منور نائبًا لرئيس هيئة الأركان للإدارة .



الفريق الركن عبد الله البشير أحمد الصادق نائبًا لرئيس هيئة الأركان للتدريب.



الفريق مهندس ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي نائبًا لرئيس هيئة الأركان للعمليات.



وفي ذات السياق تم ترقية اللواء الركن عصام محمد حسن كرار لرتبة الفريق وتعيينه قائدًا للقوات البرية.



كما أصدر البرهان قرارات بتعيين عيين اللواء بحري ركن محجوب بشرى أحمد رحمة قائدًا للقوات البحرية، وتعيين اللواء الركن عبد الخير عبد الله ناصر درجام قائدًا لقوات الدفاع الجوي .



وفي ذات الإطار تمت إحالة الفريق طيار ركن محمد على محمد محمود، والفريق بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق، والفريق مهندس دكتور ركن عبد الرحمن يوسف على الفكي، واللواء حقوقي نجم الدين عثمان محمد عثمان للتقاعد بالمعاش .



من جانبه قال العميد دكتو ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة في بيان إن هذه القرارات تأتي في إطار تنظيم العمل بالقوات المسلحة والإجراءات الدورية الراتبة وفقًا لقوانين ولوائح القوات المسلحة.