مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني يواصل فعالياته في أسوان

تواصل محافظة أسوان عروس الجنوب ، والمشتى العالمى تنفيذ برنامج مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صينى الذى افتتحت فعالياته مساء الأحد وتستمر حتى 31 أكتوبر الجارى وذلك تحت شعار " لقاء الفن والموسيقى فى عاصمة الشباب الإفريقى .



ويستعرض " صدى البلد " برنامج الفعاليات بمختلف أيام المهرجان حيث أشار وليد الدرمللى المنسق العام للمهرجان بأن برنامج الإحتفال بمهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صينى يتضمن تنظيم العديد من الفعاليات والعروض الفنية الاستعراضية فى اليوم الثانى له الأثنين 28 أكتوبر وذلك بالمواقع المختلفة منها تقديم عروض استعراضية لفرق الكونغو الديمقراطية " أفرو نيشن " ، وتوشكى للفنون الشعبية ومالاوى " مجموعة فالينتينو " وأوغندا " فرقة روكيز " وذلك بجمعية منشية النوبة ، وتقديم عروض إستعراضية لفرق الكونغو الديمقراطية " نابا كومبانى ، وتونس " فرقة زوار الحاضرة " ، والكاميرون " مجموعة داميان " ومصر " فريق أولادنا ذوى القدرات الخاصة " وذلك على مسرح مركز منيب بقرية غرب سهيل.



بجانب تقديم عرض سينمائى على مسرح " أناكاتو " بجزيرة سهيل لفرق مالاوى ونيجريا وزيمبابوى ، بالإضافة إلى تقديم عروض فنون إستعراضية لفرق الكونغو برازافيل " ماما كولونيل – بارفى يونج " ، وأيضًا جنوب أفريقيا " فريق بيكوسمانا " ، وكذا جنوب السودان " مجموعة أشولى الفلكلورية ، وفريق مستشفى 57357 من مصر وذلك على مسرح " أناكاتو " بجزيرة سهيل ، فيما ستقوم بالتوازى تقديم عرض سينمائى لفرق الكونغو ونيجريا ، وعروض فنون استعراضية لفرق السودان " مجموعة أهالينا الثقافية " وناميبيا " فرقة مشابى " ، والجزائر " فرقة وردة الجزائرية " والصين " فرقة زاميان للرقص الفلكلورى " ، بجانب فرقة أسوان للفنون الشعبية وذلك على المسرح الصيفى " فوزى فوزى " .



ولفت إلى أنه يتواكب مع ذلك تنظيم سوق الحرف التراثية بساحة المسرح الصيفى من الساعة الرابعة إلى الثامنة من مساء نفس اليوم ، بجانب ورش الفن التشكيلى يوميًا بالمناطق الأثرية بمشاركة دول تنزانيا وتونس والسودان والمغرب وأيطاليا وأثيوبيا ومصر ، وفى اليوم الثالث الثلاثاء 29 أكتوبر ستقوم الفرق المشاركة بتقديم فقراتها الإستعراضية وعروضها السينمائية بميدان المحطة ومسرح فندق عروس النيل ومسرح " أناكاتو " بجزيرة سهيل ، والمسرح الصيفى " فوزى فوزى " .



وأضاف وليد الدرملى أن اليوم الرابع الأربعاء 30 أكتوبر ستقوم فيه الفرق المشاركة بالمهرجان أيضًا بتقديم عروضها الفنية الإستعراضية والسينمائية بالكورنيش والسوق السياحى ونادى أسوان الرياضى ، بالإضافة إلى المسرح الصيفى " فوزى فوزى " ومسرح " أناكاتو" بجزيرة سهيل ، وفى اليوم الخامس الخميس 31 أكتوبر ستقوم الفرق المشاركة بتقديم عدد من العروض الفنية الإستعراضية بموسسة الدكتور مجدى يعقوب للقلب .



وسوف تشهد فعاليات الإحتفال بالمهرجان برنامج فنى وعلمى خاص لأولادنا من ذوى القدرات الخاصة سوف يتم تنظيمه بقاعة المعرض بالمسرح الصيفى "فوزى فوزى" وذلك أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء حيث تتضمن البرنامج تنظيم العديد من ورش العمل الخاصة بمجالات التصوير الفوتوغرافى بالموبايل والتغذية العلاجية ، علاوة على عدد من المحاضرات العلمية المتعلقة بمجالات التخاطب والإرشاد الأسرى .