المولد النبوي 2019.. الجفري يوصي بالصلاة على النبي بهذه الصيغة طوال الشهر



المولد النبوي 2019

المولد النبوي 2019 يبدأ الاحتفال به من مساء السبت الموافق التاسع من شهر نوفمبر وحتى مساء الأحد العاشر من نوفمبر الجاري، المولد النبوي أو مولد الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو يوم مولد رسول الله محمد بن عبد الله –صلى الله عليه وسلم- والذي كان في 12 ربيع الأول، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله محمد بن عبد الله –صلى الله عليه وسلم-، وعن الاحتفال بذكرى المولد النبوي 2019 عن طريق الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- لتصله صلاتنا عليه في هذه المناسبة العظيمة.



الصلاة على النبي

الصلاة على النبي في المولد النبوي 2019 ينبغي اختيار أفضل صيغة للصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- في هذه المناسبة العظيمة ذكرى المولد النبوي، ومن هنا قال الحبيب علي الجفري، رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات والداعية الإسلامي، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن هناك صيغة للصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- يُستحب ترديدها في شهر ربيع الأول الهجري.



الصلاة على النبي في المولد النبوي 2019 وعن أفضل صيغ الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم – في هذا الشهر شهر ربيع الأول ، أوضح «الجفري »، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الصيغة المُستحبة للصلاة على النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في شهر ربيع الأول الهجري، وهي: «االلَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم على سَيِّدِنا مُحمَّدٍ زَينِ الوُجُود، صَاحبِ المَقامِ المَحمُود، مَعدنِ الكَرَمِ والجُود، وعلى آلِهِ وصَحبِهِ، وفَرِّجْ كُرُوبَ أمَّتهِ، وأصْلِحْ شُؤونَهُم، يا بَرُّ يا وَدُود».



أفضل صيغة للصلاة على النبي

الصلاة على النبي في المولد النبوي 2019 وعن أفضل صيغ الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم – في هذا الشهر شهر ربيع الأول ، استشهد بما ورد أنه أوصى العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ، بالإكثار من الصلاة على النبي بهذه الصيغة، في شهر ربيع الأول لعام 1440 هـ، وهي : «االلَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم على سَيِّدِنا مُحمَّدٍ زَينِ الوُجُود، صَاحبِ المَقامِ المَحمُود، مَعدنِ الكَرَمِ والجُود، وعلى آلِهِ وصَحبِهِ، وفَرِّجْ كُرُوبَ أمَّتهِ، وأصْلِحْ شُؤونَهُم، يا بَرُّ يا وَدُود»، على أن يتم ترديدها خمسة آلاف مرة أو أكثر.



موعد المولد النبوي 2019

موعد المولد النبوي 2019 سيحل علينا يوم السبت الموافق 12 من ربيع الأول، الموافق 9 نوفمبر، وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الثلاثاء هو غرة شهر ربيع الأول، وأن يوم السبت 9 نوفمبر سيوافق المولد النبوي الشريف عام 2019م.



وقالت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، إنها استطلعَت بواسطة اللجان الشرعية هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1441 هجريًّا، بعد غروب شمس أمس، الاثنين التاسع والعشرين من شهر صفر لعام 1441 هجريًّا، الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لعام 2019، وتبين ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًّا بالعين المجردة، وعلى هذا تعلن دار الإفتاء أن اليوم الثلاثاء أول أيام شهر ربيع الأول.



وأكدت دار الإفتاء، أن استطلاع الهلال تم بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1441 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.



وأفادت: "وعلى هذا نعلن أن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر صفر لعام 1441 هجريًّا، وأن غدًا الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2019 هو غرة شهر ربيع الأول، كما أن المولد النبوى الشريف سيكون يوم السبت الموافق 12 من ربيع الأول، الموافق 9 نوفمبر".



موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي سيكون يوم السبت الموافق 9 نوفمبر وسيتم انتظار بيان مجلس الوزراء لتحديد يوم الإجازة، وُلد النَّبي محمّد عليه الصلاة والسلام فجرَ الاثنين الثَّاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل في دارِ عقيل بن أبي طالب، وكانت قابِلَتُه الشِّفاء أم عبد الرحمن بن عوف، فسقَطَ ساجدًا بينَ يَديها، ثمَّ رَفَعَ رأسهُ وأصبعيهِ إلى السَّماء.



سَبَقَت ولادة النبي -صلى الله عليه وسلم- رؤى لأمِّه آمنة بنت وهبٍ «كَانَتْ تُحَدِّثُ أَنَّهَا أُتِيَتْ فِي مَنَامِهَا لَمَّا حَمَلَتْ بِرَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقِيلَ لَهَا: إِنَّكِ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَإِذَا وَقَعَ بِالْأَرْضِ قُولِي أُعِيذُهُ بِالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ، ثُمَّ سَمِّيهِ مُحَمَّدًا».



وكانت تَصِفُ حملَها فَتنفي عنهُ الشُّعور بما تَشعُر به النِّساء إذا حملن، فليسَ في حملِها تعبُ النِّساء ولا ما يَجدنهُ من ألمٍ وضعف، ومن ذلك أنَّها رأت أثناءَ حملِها بهِ كأنَّ نورًا خَرَجَ منها فأنارَ لها حتَّى رأت قُصورَ بُصرى من أرضِ الشَّامِ، فَلَمَّا وَضَعَتْهُ أخبرت جَدَّه عبد المطَّلِبِ بأمرِهِ، فأخذهُ فدَخَلَ بهِ إلى الكعبةِ وعوَّذهُ ودعا له، ثمَّ أسماهُ محمَّدًا، ولم يَسبِقهُ أحدٌ إلى اسمِهِ؛ ليكونَ محمودًا في العالمين.



ويُقدِّرُ أهل السِّيَرِ ميلادَ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بِشهرِ نيسان أو أبريل لعام خمسمئةٍ وواحد وسبعينَ ميلاديَّة.



المولد النبوي 2019.. تفصلنا عن الاحتفال بذكرى المولد النبوي 2019 أيام قليلة، وإن بدأ الاستعداد لهذه الذكرى الطيبة – المولد النبوي 2019 - منذ فترة، حيث امتلأت الشوارع بما يعرف بحلوى المولد النبوي، وها نحن نقف اليوم على أعتاب شهر ربيع الأول وهو شهر مولد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وكما نحتفل بمولده الشريف بالحلوى فالأولى أن نصلي عليه كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، بقوله عز وجل: «إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» الآية 56 من سورة الأحزاب، ومن هنا ينبغي انتقاء أفضل صيغ الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- في شهر مولده هذا شهر ربيع الأول.