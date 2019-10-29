Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل البسبوسة الأصلية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:44 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تعتبر البسبوسة من الحلويات المصرية ولذلك يمكنك أن تقدميها في المنزل بأسهل الخطوات، ونقدم لكي طريقة عمل البسبوسة بالطريقة الأصلية

- سميد خشن : كوبان
- جوز الهند : كوب
- لبن : كوبان
- الزيت : نصف كوب
- سكر : نصف كوب
- السمنة : ملعقتان كبيرتان
- ماء ساخن : فنجان صغير
- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة
- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة
- قطر : كوبان (الشيرة)
- ماء الزهر : نصف فنجان صغير

الخطوات
1 مقادير البسبوسة الأصلية

2 نبدأ بالمقادير الجافة نضع السميد، وجوز الهند، والفانيلا، والبيكنج باودر، والسكر بوعاء الخلط

ثم نضيف المقادير السائلة مع التحريك فنصب أولًا الزيت

ثم نضيف السمنة

ونعجنهم جيدًا حتى تذوب السمنة تمامًا

ونضيف اللبن الزبادي

وأخيرًا نصب الماء الساخن، وماء الزهر ويحرك جيدًا

يوضع الخليط في قالب مدهون بالزيت ويخبز على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة

ثم يحمر وجه البسبوسة، ويصب عليها القطر وهي ساخنة، وتزين بالمكسرات وتقدم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل بسبوسة صيامي

طريقة عمل البسبوسة .. بالقشطة وصيامي وزي المحلات

ترشيحاتنا

فرج عامر يكشف موقف سموحة من بيع حسام حسن للأهلي أو الزمالك فى يناير

لمن لم يستطع النوم ..رسول الله يوصي بترديد 22 كلمة تخلصك من الأرق فورا

ضحكتك منورة رغم الألم والمرض الخبيث.. تعليق مؤثر من سعد سمير بعد إصابة والدته بالسرطان

بفستان لامع وقصير.. مي عمر بإطلالة ساحرة ولحظة رومانسية مع زوجها

بعد حذف يوتيوب لها.. ملحن أغنية سلام لـ سعد لمجرد يخرج عن صمته

ابتكار ينقذ البيئة.. ورقة صناعية تنتج غازا طبيعيا بديلا لـ البترول

Advertisements

علي جمعة يحذر من خطأ يقع فيه الكثيرون بتشغيل إذاعة القرآن الكريم ليلا

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها

مفاجأة رئيس الزمالك للخطيب برعاية وزير الرياضة.. التفاصيل كاملة

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

لمن لم يستطع النوم ..رسول الله يوصي بترديد 22 كلمة تخلصك من الأرق فورا

وزارة النقل تنتفض بعد وفاة شاب وإصابة آخر تحت عجلات قطار طنطا.. كامل الوزير: حادث فردي ولن نسمح بتكراره.. دورات تأهيل وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديد.. و120 ألف جنيه إعانة عاجلة

عورة المرأة أمام المحارم وجلوس الأم بملابس قصيرة أمام أولادها

يكسر صمته بتصريحات نارية عن الخطيب..تركي آل شيخ: الأهلي كبير دائما ولا يقف على أحد

تعليق مؤثر من شيرين رضا عن شهيد التذكرة.. ومتابعوها: حق علبتين سجاير كانوا أنقذوهم

علاج سحر التفريق بين الزوجين بـ23 آية قرآنية لو كان دخول الجن بينهما بالحسد

دعاء في الصباح من 3 كلمات به تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها

اللجان الإلكترونية السبب.. نقيب الصحفيين يكشف عن مفاجأة رئيس الزمالك لـ الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 5 أعراض لـ دوالي الساقين

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها