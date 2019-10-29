طريقة عمل البسبوسة الأصلية

تعتبر البسبوسة من الحلويات المصرية ولذلك يمكنك أن تقدميها في المنزل بأسهل الخطوات، ونقدم لكي طريقة عمل البسبوسة بالطريقة الأصلية



- سميد خشن : كوبان

- جوز الهند : كوب

- لبن : كوبان

- الزيت : نصف كوب

- سكر : نصف كوب

- السمنة : ملعقتان كبيرتان

- ماء ساخن : فنجان صغير

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- قطر : كوبان (الشيرة)

- ماء الزهر : نصف فنجان صغير



الخطوات

1 مقادير البسبوسة الأصلية



2 نبدأ بالمقادير الجافة نضع السميد، وجوز الهند، والفانيلا، والبيكنج باودر، والسكر بوعاء الخلط



ثم نضيف المقادير السائلة مع التحريك فنصب أولًا الزيت



ثم نضيف السمنة



ونعجنهم جيدًا حتى تذوب السمنة تمامًا



ونضيف اللبن الزبادي



وأخيرًا نصب الماء الساخن، وماء الزهر ويحرك جيدًا



يوضع الخليط في قالب مدهون بالزيت ويخبز على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة



ثم يحمر وجه البسبوسة، ويصب عليها القطر وهي ساخنة، وتزين بالمكسرات وتقدم