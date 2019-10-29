أستاذ هندسة: مصر قضت على 70% من العشوائيات.. فيديو

قال دكتور محمد نجيب أستاذ الهندسة الإنشائية والمعمارية بالجامعة الأمريكية إن العشوائيات ظاهرة خطيرة جدا والبعض قدرها إلى 20 مليون فرد يعيشون بالعشوائيات.



وأوضح دكتور محمد نجيب عبر الهاتف فى برنامج "صباح الخير يا مصر " على " قناة مصر الأولى " أن لا بد من تحديد وحصر أماكن العشوائيات مضيفًا أن بعضها فى المدن القاهرة والبعض الآخر بعيد عن أماكن العمران.



وأشار أستاذ الهندسة الإنشائية والمعمارية بالجامعة الأمريكية أن تحديد الأماكن الصالحة لنقل أفراد العشوائيات بها لتليق بالمواطن المصرى وكل ذلك يقلل من انتشار العشوائيات فى المستقبل.



وأضاف أستاذ الهندسة الإنشائية والمعمارية بالجامعة الأمريكية أن الدولة لا تعمل منفردة فى حل مشكلة العشوائيات بل تعمل مع العديد من الشركات والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.



وأكد أن مجهودات الدولة للقضاء على العشوائيات لبناء مساكن خاصة بهم موحدة فى اللون وفى نمط الحياة غلى جانب أماكن خضراء حولهم للتقليل من الحركة العشوائية بالمنطقة والحفاظ على أمن وسلام وصحة الأفراد, مضيفا أن الإحصائيات تشير إلى قضاء مصر على ما يقرب من 70 % من العشوائيات.

