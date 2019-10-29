6 ملايين جنيه ومنح ..إعلان الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للابتكار

أعلن صباح اليوم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أسماء الحاصلين على الجوائز المقدمة من أكاديمية البحث العلمي للابتكارات الفائزة في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، بعد أن انتهت لجان التقييم من أعمالها، حيث تعذر إعلان النتائج كاملة خلال حفل ختام المعرض نتيجة لضخامة عدد المعروضات التي زادت بنسبة 35% عن العام الماضي.



حيث قدمت الأكاديمية هذا العام 125 جائزة وقد بلغت القيمة الإجمالية للجوائز ما يقرب من 2 مليون جنيه مصري وشملت جوائز تقديرية في صورة 90 ميدالية منهم 30 ذهبية، و30 فضية، و30 برونزية وجوائز نقدية لأفضل الاختراعات والابتكارات، ومشروعات تخرج، ومشروعات في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا، ولأفضل شركات تكنولوجية ناشئة، وجوائز للمبتكر الصغـــير (أقل من 16 عام)، بالإضافة إلى 7 منح احتضان ومسرعات أعمال بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه مصري.



وأضاف صقر أن أكاديمية البحث العلمي ستقدم 6 منح للسفر والاشتراك بمعرض جنيف الدولي للابتكار،حصل عليها فرق (جامعة 6 أكتوبر - جامعة النيل - جامعة القاهرة -الكلية الفنية العسكرية - معهد تدريب المرور – وزارة الداخلية) وابتكار حر، وتبلغ القيمة المالية للمنح حوالي 500 ألف جنيه مصري.



كما قدمت الأكاديمية لفريقي سلطنة عُمان وهي إحدى الدول المشاركة في المعرض هذا العام جوائز مالية بقيمة 30 ألف جنيه لكل فريق عن ابتكاره في مجال تعميق التصنيع المحلي، كما حصلت شركة تكنولوجية ناشئة من دولة فلسطين على جائزة مالية قدرها 30 ألف جنيه.



كما فاز 16 طفل بجائزة الطفل المبتكر بإجمالي جوائز نقدية تصل إلى 100 ألف جنيه، أما الفائزون بجائزة أفلام توثيق "فيديوهات الشارع المصري" حصلوا على جوائز نقدية بقيمة 15 ألف جنيه للفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث.



وعلى هامش إقامة المنتدى الأول الوطني لعلماء الجيل القادم وهو أحد برامج الأكاديمية لدعم أوائل الطلبة للحصول على منح الماجستير، تم تقديم جوائز مالية وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وشهادات تقدير.



وحصلت 3 مكاتب من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا على ميداليات وشهادات تقدير، وتم استحداث جوائز لأفضل قطاع تابع للأكاديمية وحصل على المركز الأول المركز الإقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة، أما المركز الثاني بالمناصفة حصلت عليه مكاتب نقل التكنولوجيا والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية،والمركز الثالث حصل عليه مركز الأجهزة العلمية والمرصد المصري بالمناصفة، وفي جوائز الابتكار المجتمعي وابتكار المحافظات فاز 8 ابتكارات بمبلغ مالي من الأكاديمية يصل إلى 15 ألف جنيه للابتكار الواحد.



وفي مجالات الزراعة والغذاء، الصحة والدواء، البيئة والطاقة والمياه، تعميق التصنيع المحلي، وتكنولوجيا المعلومات فاز 17 مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 500 ألف جنيه، أما في مجال الفنون والآداب حصل 11 معروضا على جوائز مالية تصل إلى 170 ألف جنيه، وجوائز أفضل مشروعات تخرج وتعليم فني حصل عليها 6 فرق فائزة بجوائز مالية قدرها 150 ألف جنيه.