Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

6 ملايين جنيه ومنح ..إعلان الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للابتكار

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:23 م
صدى البلد
Advertisements
حسام الفقي
أعلن صباح اليوم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أسماء الحاصلين على الجوائز المقدمة من أكاديمية البحث العلمي للابتكارات الفائزة في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، بعد أن انتهت لجان التقييم من أعمالها، حيث تعذر إعلان النتائج كاملة خلال حفل ختام المعرض نتيجة لضخامة عدد المعروضات التي زادت بنسبة 35% عن العام الماضي.

حيث قدمت الأكاديمية هذا العام 125 جائزة وقد بلغت القيمة الإجمالية للجوائز ما يقرب من 2 مليون جنيه مصري وشملت جوائز تقديرية في صورة 90 ميدالية منهم 30 ذهبية، و30 فضية، و30 برونزية وجوائز نقدية لأفضل الاختراعات والابتكارات، ومشروعات تخرج، ومشروعات في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا، ولأفضل شركات تكنولوجية ناشئة، وجوائز للمبتكر الصغـــير (أقل من 16 عام)، بالإضافة إلى 7 منح احتضان ومسرعات أعمال بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه مصري.

وأضاف صقر أن أكاديمية البحث العلمي ستقدم 6 منح للسفر والاشتراك بمعرض جنيف الدولي للابتكار،حصل عليها فرق (جامعة 6 أكتوبر - جامعة النيل - جامعة القاهرة -الكلية الفنية العسكرية - معهد تدريب المرور – وزارة الداخلية) وابتكار حر، وتبلغ القيمة المالية للمنح حوالي 500 ألف جنيه مصري.

كما قدمت الأكاديمية لفريقي سلطنة عُمان وهي إحدى الدول المشاركة في المعرض هذا العام جوائز مالية بقيمة 30 ألف جنيه لكل فريق عن ابتكاره في مجال تعميق التصنيع المحلي، كما حصلت شركة تكنولوجية ناشئة من دولة فلسطين على جائزة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

كما فاز 16 طفل بجائزة الطفل المبتكر بإجمالي جوائز نقدية تصل إلى 100 ألف جنيه، أما الفائزون بجائزة أفلام توثيق "فيديوهات الشارع المصري" حصلوا على جوائز نقدية بقيمة 15 ألف جنيه للفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث.

وعلى هامش إقامة المنتدى الأول الوطني لعلماء الجيل القادم وهو أحد برامج الأكاديمية لدعم أوائل الطلبة للحصول على منح الماجستير، تم تقديم جوائز مالية وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وشهادات تقدير.

وحصلت 3 مكاتب من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا على ميداليات وشهادات تقدير، وتم استحداث جوائز لأفضل قطاع تابع للأكاديمية وحصل على المركز الأول المركز الإقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة، أما المركز الثاني بالمناصفة حصلت عليه مكاتب نقل التكنولوجيا والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية،والمركز الثالث حصل عليه مركز الأجهزة العلمية والمرصد المصري بالمناصفة، وفي جوائز الابتكار المجتمعي وابتكار المحافظات فاز 8 ابتكارات بمبلغ مالي من الأكاديمية يصل إلى 15 ألف جنيه للابتكار الواحد.

وفي مجالات الزراعة والغذاء، الصحة والدواء، البيئة والطاقة والمياه، تعميق التصنيع المحلي، وتكنولوجيا المعلومات فاز 17 مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 500 ألف جنيه، أما في مجال الفنون والآداب حصل 11 معروضا على جوائز مالية تصل إلى 170 ألف جنيه، وجوائز أفضل مشروعات تخرج وتعليم فني حصل عليها 6 فرق فائزة بجوائز مالية قدرها 150 ألف جنيه.
6 ملايين جنيه ومنح ..إعلان الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للابتكار
6 ملايين جنيه ومنح ..إعلان الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للابتكار
6 ملايين جنيه ومنح ..إعلان الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للابتكار
6 ملايين جنيه ومنح ..إعلان الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للابتكار
6 ملايين جنيه ومنح ..إعلان الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للابتكار
6 ملايين جنيه ومنح ..إعلان الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للابتكار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار يفتح أبوابه أكتوبر المقبل

التعليم العالي تكشف كواليس تنظيم معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019.. مشاركة دولية من 22 دولة على مستوى العالم.. 100 ميدالية للفائزين.. وإطلاق شعار "إفريقيا تبتكر"

وزير التعليم العالى يعقد مؤتمرًا صحفيًّا حول معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019

وزير التعليم العالي: أكثر من 26 دولة تشارك في معرض القاهرة الدولي للابتكار هذا العام.. لأول مرة استحداث جناح لتكنولوجيات المستقبل.. و 5,5 مليون جنيه مصري لدعم الفائزين

السويس تفوز بإحدى جوائز مسابقة عاصمة الابتكار بمعرض القاهرة الدولي السادس

ترشيحاتنا

الأمن الوطني يداهم وكرا إرهابيا في العريش ويقتل 13 عنصرا تكفيريا (تفاصيل)

كارثة.. تجنب تناول هذه الأشياء على معدة فارغة

وحش اغتصب فتاة عربية وقتلها حرقا.. تفاصيل مرعبة عن القاتل وحكم المحكمة.. صور

ليلة حزن على ضحية كمسري قطار الإسكندرية.. أهالي شبرا الخيمة يشيعون جثمان محمد عيد: كان بيكافح بعد وفاة والده

ماتت عندما حاولت معرفة نوع الجنين.. تفاصيل صادمة

القبض على مطلق النار في مسجد بفرنسا.. ومفاجأة بهويته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر الصور الأولى لـ حادث تصادم قطار الأقصر بـ سيارة

تتصدر غلاف Harper's Bazaar .. كيت بلانشيت ترفض تقديم هذه الأدوار

رغم تلقيه 16 رصاصة.. أمريكي يسير 2400م على قدميه بحثا عن مستشفي