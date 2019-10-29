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فن

أول ظهور لنجمة مسرح مصر بعد حملها في مكة المكرمة.. شاهد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:59 م
اسراء عبد الفتاح
اسراء عبد الفتاح
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القسم الميدانى
شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية "إنستجرام" من أمام الكعبة الشريفة وتعلن من خلال الصورة عن حملها.

وعلقت إسراء عبد الفتاح على الصورة: "اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم حسن خلقه وخُلقه وسهل حمله ومخرجه واجعله قرة عين لي و لوالده و اجعله من عبادك الصالحي"

نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها العديد من جمهورها وجاءت بعض التعليقات كالآتي:

الله يقومك بالسلامة

ي إسراء الف مبروك الله يحفظه ويقرّ عينكم بشوفته سالم معافى ويتمم حملك ع خير ❤️❤️ عسسسل انتي وبيكون المولود

ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبتي وربنا يتقبل منك ان شاء الله 😍😍😍😍😍

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