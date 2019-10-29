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رياضة

أليسون بيكر يعود إلى دكة ليفربول أمام آرسنال فى كأس الرابطة .. البديل مفاجأة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:40 م
أليسون حارس مرمى
أليسون حارس مرمى ليفربول
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محمد السعيد
أكد بيبين ليندرز مساعد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن الحارس كايمهين كيليهر سيحرس مرمى الريدز أمام آرسنال، بدلا من أليسون، في المباراة المقرر لها غدا، الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 16، من كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال بيبين ليندرز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة آرسنال:" كيليهر سيكون الحارس الأساسي أمام آرسنال، هو حارس متميز وله مستقبل جيد، ونريد أن نمنحه الفرصة لإثبات نفسه".

وأضاف:" أدريان حارس مميز أيضا، قدم مستوى رائعا بعد أصابة اليسون، لكن كيليهر هو الحارس رقم 1 في كأس الرابطة، ويأتي بعده أدريان".

وكان ليفربول تأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز على ميلتون كينز 2 -0، بينما صعد آرسنال على حساب نوتينجهام.
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