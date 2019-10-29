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محمود بدر: بيان النائب العام كشف كذب تصريحات السكك الحديدية في واقعة شهيد التذكرة ..فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:39 م
محمود بدر
محمود بدر
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عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير النقل أمر بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة سير قطار بدون سائق في شبين القناطر، مشيرا إلى أن تحرك الوزير جاء سريعًا.

من جانبه، علق محمود بدر، عضو مجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، قائلًا إنه تقدم ببيان عاجل في مجلس النواب بشأن هذه الواقعة، مشيرا إلى أنه تقدم بالبيان بعدما شعر بعدم تعاون رئيس هيئة السكك الحديدية، ونفيه للواقعة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن بيان النائب العام كشف وجود كذب في بيان هيئة السكك الحديدية، الصادر أمس الاثنين، بشأن واقعة شهيد التذكرة.

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