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رياضة

كل من ينتمي للأهلي في انتظارك.. زكريا ناصف يوجه رسالة لـ محمد محمود

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:53 ص
محمد محمود لاعب الاهلى
محمد محمود لاعب الاهلى
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محمد بدران
وجه زكريا ناصف لاعب النادي الأهلي السابق رسالة لـ محمد محمود نجم الفريق عقب إجرائه جراحة الرباط الصليبي امس الثلاثاء في ألمانيا.

ونشر زكريا ناصف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لـ محمد محمود وعلق: "كل من ينتمى للاهلى في انتظارك".

وكان محمد محمود قد تعرض للإصابة بالرباط الصليبي للمرة الثانية، عقب سقوطه أرضًا دون تدخل أو التحام من أحد.

وأكدت الأشعة إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي للركبة مما ألزم التدخل الجراحي بأحد مستشفيات ألمانيا، تحت قيادة الخبير توماس فايلر.

ومن المقرر أن يبتعد محمد محمود عن التدريبات لمدة 9 أشهر جديدة.

ويستعد المارد الأحمر لمرحلة ما بعد توقف مسابقة بطولة الدوري، والتي تشهد انطلاق مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يخوض الفريق المباراة الأولي أمام النجم الساحلي في تونس نهاية الشهر المقبل، إلى جانب استئناف مباريات الفريق في بطولة الدوري.
كل من ينتمي للأهلي في انتظارك.. زكريا ناصف يوجه رسالة لـ محمد محمود
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