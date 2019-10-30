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أخبار العالم

البحرين وإيطاليا يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكرى

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:32 ص
البحرين
البحرين
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أ ش أ
بحث اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني البحريني، اليوم /الأربعاء/ بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، مع الفريق بحري داريو جياكو نائب مدير التسليح الوطني الإيطالي سبل تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك .

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، بأن مدير الأركان البحريني رحب بمدير التسليح الإيطالي الذي يحضر فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019، مشيدا بالعلاقات الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا .

وأشارت الوكالة، إلي أن مدير التسليح الإيطالي قام بجولة في معرض البحرين الدولي للدفاع (بايدك 2019)، بمرافقه عدد من كبار ضباط الحرس الوطني، حيث التقى عددا من القيادات العسكرية المشاركة في المعرض، إضافة إلى زيارة أقسام المعرض والاطلاع على ما تضمنه من المنظومات الدفاعية والمعدات العسكرية البرية والبحرية والجوية.
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