ميل عقار مكون من 17 طابقا فى الإسكندرية

شهدت منطقة الورديان بنطاق حي غرب الإسكندرية، اليوم، وقوع ميل بعقار مكون من 17 طابقًا، فيما قرر مسئولي الحي، إخلاء 50 أسرة من قاطنيه وذلك دون حدوث أي إصابات.



تلقت غرفة عمليات المحافظة، بلاغا يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 5 شارع البشبيشي ناصية شارع الشيخ تاموم خلف مقهى السلاملك بمنطقة الورديان.



انتقل اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام كمال رئيس حي غرب، وضباط قسم شرطة مينا البصل وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث.



تبين من الفحص أن العقار المشار إليه مكون من أرضي و16 طابقا علويا، بناء حديث، مأهول بالسكان، وحدوث ميل، وفاصل بين العقار المجاور قدره 10سم.



كما تبين إن العقار المائل أثر على العقار المجاور له رقم 2 بشارع الشيخ تاموم مكون من أرضي و11 طابقا علويا.



تم إخلاء العقار المائل و3 عقارات مجاورة من السكان دون المنقولات وعددهم 50 أسرة تقريبا، وذلك لحين العرض علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.



من جانبه قال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، أن لجنة من كلية هندسة جامعة الإسكندرية تقوم حاليا بمعاينة العقار المائل والعقارات المجاورة له لتحديد قرارها بالهدم أو الترميم.



تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وأخطرت النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيق.‎